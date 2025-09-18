Hva er SophiaVerse (SOPHIA)

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

SophiaVerse er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SophiaVerse investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SOPHIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SophiaVerse på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SophiaVerse kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SophiaVerse Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SophiaVerse (SOPHIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SophiaVerse (SOPHIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SophiaVerse.

Sjekk SophiaVerseprisprognosen nå!

SophiaVerse (SOPHIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SophiaVerse (SOPHIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOPHIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SophiaVerse (SOPHIA)

Leter du etter hvordan du kjøperSophiaVerse? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SophiaVerse på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOPHIA til lokale valutaer

Prøv konverting

SophiaVerse Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SophiaVerse, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SophiaVerse Hvor mye er SophiaVerse (SOPHIA) verdt i dag? Live SOPHIA prisen i USD er 0.003519 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SOPHIA-til-USD-pris? $ 0.003519 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SOPHIA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SophiaVerse? Markedsverdien for SOPHIA er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SOPHIA? Den sirkulerende forsyningen av SOPHIA er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOPHIA ? SOPHIA oppnådde en ATH-pris på 0.27276250231141835 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SOPHIA? SOPHIA så en ATL-pris på 0.003319533790865521 USD . Hva er handelsvolumet til SOPHIA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOPHIA er $ 55.90K USD . Vil SOPHIA gå høyere i år? SOPHIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOPHIA prisprognosen for en mer grundig analyse.

SophiaVerse (SOPHIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?