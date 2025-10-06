Lucidai pris i dag

Sanntids Lucidai (LUCI) pris i dag er $ 0.00001, med en 42.85% endring de siste 24 timene. Nåværende LUCI til USD konverteringssats er $ 0.00001 per LUCI.

Lucidai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- LUCI. I løpet av de siste 24 timene LUCI har den blitt handlet mellom $ 0.000007(laveste) og $ 0.00001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har LUCI beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -66.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 70.85.

Lucidai (LUCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 70.85$ 70.85 $ 70.85 Fullt utvannet markedsverdi $ 100.00K$ 100.00K $ 100.00K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Lucidai er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 70.85. Den sirkulerende forsyningen på LUCI er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.00K.