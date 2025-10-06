Ika pris i dag

Sanntids Ika (IKA) pris i dag er $ 0.010438, med en 5.81% endring de siste 24 timene. Nåværende IKA til USD konverteringssats er $ 0.010438 per IKA.

Ika rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- IKA. I løpet av de siste 24 timene IKA har den blitt handlet mellom $ 0.00985(laveste) og $ 0.011107 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har IKA beveget seg -1.37% i løpet av den siste timen og -12.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 71.16K.

Ika (IKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K Fullt utvannet markedsverdi $ 104.38M$ 104.38M $ 104.38M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede SUI

Nåværende markedsverdi på Ika er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.16K. Den sirkulerende forsyningen på IKA er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.38M.