Dagens HEGIC livepris er 0.061362 USD. Spor prisoppdateringer for HEGIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HEGIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 HEGIC til USD livepris:

$0.061362
0.00%1D
USD
HEGIC (HEGIC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:24:17 (UTC+8)

HEGIC (HEGIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.044123
24 timer lav
$ 0.086918
24 timer høy

$ 0.044123
$ 0.086918
$ 0.64228275
$ 0.004946527298549685
-10.03%

0.00%

+61.02%

+61.02%

HEGIC (HEGIC) sanntidsprisen er $ 0.061362. I løpet av de siste 24 timene har HEGIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.044123 og et toppnivå på $ 0.086918, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HEGIC er $ 0.64228275, mens den rekordlave prisen er $ 0.004946527298549685.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HEGIC endret seg med -10.03% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +61.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HEGIC (HEGIC) Markedsinformasjon

No.646

$ 43.18M
$ 53.77K
$ 184.82M
703.73M
3,012,009,888
3,012,009,888
23.36%

ETH

Nåværende markedsverdi på HEGIC er $ 43.18M, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.77K. Den sirkulerende forsyningen på HEGIC er 703.73M, med en total tilgang på 3012009888. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 184.82M.

HEGIC (HEGIC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene HEGIC for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.000666-1.08%
60 dager$ +0.025501+71.11%
90 dager$ +0.030428+98.36%
HEGIC Prisendring i dag

I dag registrerte HEGIC en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

HEGIC 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000666 (-1.08%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

HEGIC 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HEGIC en endring på $ +0.025501 (+71.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

HEGIC 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.030428+98.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for HEGIC (HEGIC)?

Sjekk ut HEGIC Prishistorikk-siden nå.

Hva er HEGIC (HEGIC)

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

HEGIC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HEGIC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HEGIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om HEGIC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HEGIC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HEGIC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HEGIC (HEGIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HEGIC (HEGIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HEGIC.

Sjekk HEGICprisprognosen nå!

HEGIC (HEGIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HEGIC (HEGIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HEGIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HEGIC (HEGIC)

Leter du etter hvordan du kjøperHEGIC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HEGIC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HEGIC til lokale valutaer

HEGIC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HEGIC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell HEGIC nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om HEGIC

Hvor mye er HEGIC (HEGIC) verdt i dag?
Live HEGIC prisen i USD er 0.061362 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HEGIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HEGIC til USD er $ 0.061362. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HEGIC?
Markedsverdien for HEGIC er $ 43.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HEGIC?
Den sirkulerende forsyningen av HEGIC er 703.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHEGIC ?
HEGIC oppnådde en ATH-pris på 0.64228275 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HEGIC?
HEGIC så en ATL-pris på 0.004946527298549685 USD.
Hva er handelsvolumet til HEGIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HEGIC er $ 53.77K USD.
Vil HEGIC gå høyere i år?
HEGIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HEGIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:24:17 (UTC+8)

HEGIC (HEGIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

