Hva er HEGIC (HEGIC)

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

HEGIC er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere HEGIC investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk HEGIC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om HEGIC på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din HEGIC kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

HEGIC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HEGIC (HEGIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HEGIC (HEGIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HEGIC.

Sjekk HEGICprisprognosen nå!

HEGIC (HEGIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HEGIC (HEGIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HEGIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe HEGIC (HEGIC)

Leter du etter hvordan du kjøperHEGIC? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe HEGIC på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HEGIC til lokale valutaer

Prøv konverting

HEGIC Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av HEGIC, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om HEGIC Hvor mye er HEGIC (HEGIC) verdt i dag? Live HEGIC prisen i USD er 0.061362 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende HEGIC-til-USD-pris? $ 0.061362 . Sjekk ut Den nåværende prisen på HEGIC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for HEGIC? Markedsverdien for HEGIC er $ 43.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av HEGIC? Den sirkulerende forsyningen av HEGIC er 703.73M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHEGIC ? HEGIC oppnådde en ATH-pris på 0.64228275 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på HEGIC? HEGIC så en ATL-pris på 0.004946527298549685 USD . Hva er handelsvolumet til HEGIC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HEGIC er $ 53.77K USD . Vil HEGIC gå høyere i år? HEGIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HEGIC prisprognosen for en mer grundig analyse.

HEGIC (HEGIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?