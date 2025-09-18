Hva er Kalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network (GINI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Kalp Network (GINI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GINI tokenets omfattende tokenomics nå!

Kalp Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Kalp Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Kalp Network Hvor mye er Kalp Network (GINI) verdt i dag? Live GINI prisen i USD er 0.04024 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GINI-til-USD-pris? $ 0.04024 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GINI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Kalp Network? Markedsverdien for GINI er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GINI? Den sirkulerende forsyningen av GINI er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGINI ? GINI oppnådde en ATH-pris på 0.057683449443472576 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GINI? GINI så en ATL-pris på 0.03960240820030341 USD . Hva er handelsvolumet til GINI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GINI er $ 150.10K USD . Vil GINI gå høyere i år? GINI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GINI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Kalp Network (GINI) Viktige bransjeoppdateringer

