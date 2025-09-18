Dagens EGL1 livepris er 0.0379 USD. Spor prisoppdateringer for EGL1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGL1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EGL1 livepris er 0.0379 USD. Spor prisoppdateringer for EGL1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EGL1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EGL1 Pris(EGL1)

1 EGL1 til USD livepris:

+1.14%1D
USD
EGL1 (EGL1) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:29:54 (UTC+8)

EGL1 (EGL1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+1.09%

+1.14%

-2.58%

-2.58%

EGL1 (EGL1) sanntidsprisen er $ 0.0379. I løpet av de siste 24 timene har EGL1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03571 og et toppnivå på $ 0.04108, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EGL1 er $ 0.1246879852680781, mens den rekordlave prisen er $ 0.000009441497640997.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EGL1 endret seg med +1.09% i løpet av den siste timen, +1.14% over 24 timer og -2.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EGL1 (EGL1) Markedsinformasjon

No.677

100.00%

BSC

Nåværende markedsverdi på EGL1 er $ 37.90M, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.86K. Den sirkulerende forsyningen på EGL1 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.90M.

EGL1 (EGL1) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EGL1 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0004272+1.14%
30 dager$ -0.04014-51.44%
60 dager$ -0.0727-65.74%
90 dager$ -0.01996-34.50%
EGL1 Prisendring i dag

I dag registrerte EGL1 en endring på $ +0.0004272 (+1.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EGL1 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.04014 (-51.44%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EGL1 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EGL1 en endring på $ -0.0727 (-65.74%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EGL1 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01996-34.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EGL1 (EGL1)?

Sjekk ut EGL1 Prishistorikk-siden nå.

Hva er EGL1 (EGL1)

EGL1 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EGL1 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EGL1 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EGL1 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EGL1 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EGL1 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EGL1 (EGL1) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EGL1 (EGL1) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EGL1.

Sjekk EGL1prisprognosen nå!

EGL1 (EGL1) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EGL1 (EGL1) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EGL1 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EGL1 (EGL1)

Leter du etter hvordan du kjøperEGL1? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EGL1 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EGL1 til lokale valutaer

1 EGL1(EGL1) til VND
997.3385
1 EGL1(EGL1) til AUD
A$0.057229
1 EGL1(EGL1) til GBP
0.028046
1 EGL1(EGL1) til EUR
0.032215
1 EGL1(EGL1) til USD
$0.0379
1 EGL1(EGL1) til MYR
RM0.15918
1 EGL1(EGL1) til TRY
1.568302
1 EGL1(EGL1) til JPY
¥5.5713
1 EGL1(EGL1) til ARS
ARS$55.899468
1 EGL1(EGL1) til RUB
3.16465
1 EGL1(EGL1) til INR
3.338611
1 EGL1(EGL1) til IDR
Rp631.666414
1 EGL1(EGL1) til KRW
52.932656
1 EGL1(EGL1) til PHP
2.161816
1 EGL1(EGL1) til EGP
￡E.1.825264
1 EGL1(EGL1) til BRL
R$0.201628
1 EGL1(EGL1) til CAD
C$0.051923
1 EGL1(EGL1) til BDT
4.613946
1 EGL1(EGL1) til NGN
56.651404
1 EGL1(EGL1) til COP
$147.470795
1 EGL1(EGL1) til ZAR
R.0.656807
1 EGL1(EGL1) til UAH
1.566028
1 EGL1(EGL1) til TZS
T.Sh.93.811596
1 EGL1(EGL1) til VES
Bs6.1777
1 EGL1(EGL1) til CLP
$36.1945
1 EGL1(EGL1) til PKR
Rs10.757536
1 EGL1(EGL1) til KZT
20.519439
1 EGL1(EGL1) til THB
฿1.205599
1 EGL1(EGL1) til TWD
NT$1.145338
1 EGL1(EGL1) til AED
د.إ0.139093
1 EGL1(EGL1) til CHF
Fr0.029941
1 EGL1(EGL1) til HKD
HK$0.294483
1 EGL1(EGL1) til AMD
֏14.50433
1 EGL1(EGL1) til MAD
.د.م0.341858
1 EGL1(EGL1) til MXN
$0.696981
1 EGL1(EGL1) til SAR
ريال0.142125
1 EGL1(EGL1) til ETB
Br5.441303
1 EGL1(EGL1) til KES
KSh4.895922
1 EGL1(EGL1) til JOD
د.أ0.0268711
1 EGL1(EGL1) til PLN
0.137198
1 EGL1(EGL1) til RON
лв0.163349
1 EGL1(EGL1) til SEK
kr0.356639
1 EGL1(EGL1) til BGN
лв0.062914
1 EGL1(EGL1) til HUF
Ft12.595307
1 EGL1(EGL1) til CZK
0.783014
1 EGL1(EGL1) til KWD
د.ك0.0115595
1 EGL1(EGL1) til ILS
0.126207
1 EGL1(EGL1) til BOB
Bs0.261889
1 EGL1(EGL1) til AZN
0.06443
1 EGL1(EGL1) til TJS
SM0.354744
1 EGL1(EGL1) til GEL
0.10233
1 EGL1(EGL1) til AOA
Kz34.548503
1 EGL1(EGL1) til BHD
.د.ب0.0142883
1 EGL1(EGL1) til BMD
$0.0379
1 EGL1(EGL1) til DKK
kr0.240665
1 EGL1(EGL1) til HNL
L0.993359
1 EGL1(EGL1) til MUR
1.718386
1 EGL1(EGL1) til NAD
$0.657565
1 EGL1(EGL1) til NOK
kr0.376726
1 EGL1(EGL1) til NZD
$0.06443
1 EGL1(EGL1) til PAB
B/.0.0379
1 EGL1(EGL1) til PGK
K0.158422
1 EGL1(EGL1) til QAR
ر.ق0.137577
1 EGL1(EGL1) til RSD
дин.3.779388
1 EGL1(EGL1) til UZS
soʻm467.900893
1 EGL1(EGL1) til ALL
L3.125234
1 EGL1(EGL1) til ANG
ƒ0.067841
1 EGL1(EGL1) til AWG
ƒ0.06822
1 EGL1(EGL1) til BBD
$0.0758
1 EGL1(EGL1) til BAM
KM0.062914
1 EGL1(EGL1) til BIF
Fr113.1315
1 EGL1(EGL1) til BND
$0.048512
1 EGL1(EGL1) til BSD
$0.0379
1 EGL1(EGL1) til JMD
$6.079539
1 EGL1(EGL1) til KHR
152.208674
1 EGL1(EGL1) til KMF
Fr15.8422
1 EGL1(EGL1) til LAK
823.913027
1 EGL1(EGL1) til LKR
Rs11.463992
1 EGL1(EGL1) til MDL
L0.62535
1 EGL1(EGL1) til MGA
Ar167.698783
1 EGL1(EGL1) til MOP
P0.303579
1 EGL1(EGL1) til MVR
0.57987
1 EGL1(EGL1) til MWK
MK65.798569
1 EGL1(EGL1) til MZN
MT2.42181
1 EGL1(EGL1) til NPR
Rs5.340868
1 EGL1(EGL1) til PYG
270.6818
1 EGL1(EGL1) til RWF
Fr54.9171
1 EGL1(EGL1) til SBD
$0.31078
1 EGL1(EGL1) til SCR
0.543107
1 EGL1(EGL1) til SRD
$1.443611
1 EGL1(EGL1) til SVC
$0.331625
1 EGL1(EGL1) til SZL
L0.657565
1 EGL1(EGL1) til TMT
m0.13265
1 EGL1(EGL1) til TND
د.ت0.110289
1 EGL1(EGL1) til TTD
$0.256583
1 EGL1(EGL1) til UGX
Sh132.9532
1 EGL1(EGL1) til XAF
Fr21.1482
1 EGL1(EGL1) til XCD
$0.10233
1 EGL1(EGL1) til XOF
Fr21.1482
1 EGL1(EGL1) til XPF
Fr3.8279
1 EGL1(EGL1) til BWP
P0.504828
1 EGL1(EGL1) til BZD
$0.076179
1 EGL1(EGL1) til CVE
$3.554262
1 EGL1(EGL1) til DJF
Fr6.7083
1 EGL1(EGL1) til DOP
$2.350558
1 EGL1(EGL1) til DZD
د.ج4.909945
1 EGL1(EGL1) til FJD
$0.085275
1 EGL1(EGL1) til GNF
Fr329.5405
1 EGL1(EGL1) til GTQ
Q0.290314
1 EGL1(EGL1) til GYD
$7.932091
1 EGL1(EGL1) til ISK
kr4.5859

EGL1 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EGL1, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EGL1 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EGL1

Hvor mye er EGL1 (EGL1) verdt i dag?
Live EGL1 prisen i USD er 0.0379 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EGL1-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EGL1 til USD er $ 0.0379. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EGL1?
Markedsverdien for EGL1 er $ 37.90M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EGL1?
Den sirkulerende forsyningen av EGL1 er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEGL1 ?
EGL1 oppnådde en ATH-pris på 0.1246879852680781 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EGL1?
EGL1 så en ATL-pris på 0.000009441497640997 USD.
Hva er handelsvolumet til EGL1?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EGL1 er $ 52.86K USD.
Vil EGL1 gå høyere i år?
EGL1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EGL1 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:29:54 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

EGL1-til-USD-kalkulator

Beløp

EGL1
EGL1
USD
USD

1 EGL1 = 0.0379 USD

Handle EGL1

