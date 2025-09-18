Dagens Curve livepris er 0.7902 USD. Spor prisoppdateringer for CRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Curve livepris er 0.7902 USD. Spor prisoppdateringer for CRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Curve Logo

Curve Pris(CRV)

1 CRV til USD livepris:

$0.7899
$0.7899$0.7899
+2.04%1D
USD
Curve (CRV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:04 (UTC+8)

Curve (CRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.7682
$ 0.7682$ 0.7682
24 timer lav
$ 0.8291
$ 0.8291$ 0.8291
24 timer høy

$ 0.7682
$ 0.7682$ 0.7682

$ 0.8291
$ 0.8291$ 0.8291

$ 60.4987938093
$ 60.4987938093$ 60.4987938093

$ 0.18109279935395833
$ 0.18109279935395833$ 0.18109279935395833

+1.04%

+2.04%

-5.07%

-5.07%

Curve (CRV) sanntidsprisen er $ 0.7902. I løpet av de siste 24 timene har CRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7682 og et toppnivå på $ 0.8291, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRV er $ 60.4987938093, mens den rekordlave prisen er $ 0.18109279935395833.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRV endret seg med +1.04% i løpet av den siste timen, +2.04% over 24 timer og -5.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Curve (CRV) Markedsinformasjon

No.78

$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B

$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M

$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B

1.39B
1.39B 1.39B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299 3,030,303,030.299

2,305,662,957.447774
2,305,662,957.447774 2,305,662,957.447774

45.90%

0.02%

ETH

Nåværende markedsverdi på Curve er $ 1.10B, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.02M. Den sirkulerende forsyningen på CRV er 1.39B, med en total tilgang på 2305662957.447774. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.39B.

Curve (CRV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Curve for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.015792+2.04%
30 dager$ -0.0965-10.89%
60 dager$ -0.1552-16.42%
90 dager$ +0.2419+44.11%
Curve Prisendring i dag

I dag registrerte CRV en endring på $ +0.015792 (+2.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Curve 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0965 (-10.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Curve 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CRV en endring på $ -0.1552 (-16.42%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Curve 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2419+44.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Curve (CRV)?

Sjekk ut Curve Prishistorikk-siden nå.

Hva er Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk CRV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Curve på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Curve kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Curve Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Curve (CRV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Curve (CRV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Curve.

Sjekk Curveprisprognosen nå!

Curve (CRV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Curve (CRV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Curve (CRV)

Leter du etter hvordan du kjøperCurve? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Curve på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CRV til lokale valutaer

1 Curve(CRV) til VND
20,794.113
1 Curve(CRV) til AUD
A$1.193202
1 Curve(CRV) til GBP
0.584748
1 Curve(CRV) til EUR
0.67167
1 Curve(CRV) til USD
$0.7902
1 Curve(CRV) til MYR
RM3.31884
1 Curve(CRV) til TRY
32.698476
1 Curve(CRV) til JPY
¥116.1594
1 Curve(CRV) til ARS
ARS$1,165.481784
1 Curve(CRV) til RUB
65.9817
1 Curve(CRV) til INR
69.608718
1 Curve(CRV) til IDR
Rp13,169.994732
1 Curve(CRV) til KRW
1,103.624928
1 Curve(CRV) til PHP
45.073008
1 Curve(CRV) til EGP
￡E.38.056032
1 Curve(CRV) til BRL
R$4.203864
1 Curve(CRV) til CAD
C$1.082574
1 Curve(CRV) til BDT
96.198948
1 Curve(CRV) til NGN
1,181.159352
1 Curve(CRV) til COP
$3,074.70771
1 Curve(CRV) til ZAR
R.13.694166
1 Curve(CRV) til UAH
32.651064
1 Curve(CRV) til TZS
T.Sh.1,955.934648
1 Curve(CRV) til VES
Bs128.8026
1 Curve(CRV) til CLP
$754.641
1 Curve(CRV) til PKR
Rs224.290368
1 Curve(CRV) til KZT
427.822182
1 Curve(CRV) til THB
฿25.136262
1 Curve(CRV) til TWD
NT$23.879844
1 Curve(CRV) til AED
د.إ2.900034
1 Curve(CRV) til CHF
Fr0.624258
1 Curve(CRV) til HKD
HK$6.139854
1 Curve(CRV) til AMD
֏302.40954
1 Curve(CRV) til MAD
.د.م7.127604
1 Curve(CRV) til MXN
$14.531778
1 Curve(CRV) til SAR
ريال2.96325
1 Curve(CRV) til ETB
Br113.449014
1 Curve(CRV) til KES
KSh102.078036
1 Curve(CRV) til JOD
د.أ0.5602518
1 Curve(CRV) til PLN
2.860524
1 Curve(CRV) til RON
лв3.405762
1 Curve(CRV) til SEK
kr7.435782
1 Curve(CRV) til BGN
лв1.311732
1 Curve(CRV) til HUF
Ft262.607166
1 Curve(CRV) til CZK
16.325532
1 Curve(CRV) til KWD
د.ك0.241011
1 Curve(CRV) til ILS
2.631366
1 Curve(CRV) til BOB
Bs5.460282
1 Curve(CRV) til AZN
1.34334
1 Curve(CRV) til TJS
SM7.396272
1 Curve(CRV) til GEL
2.13354
1 Curve(CRV) til AOA
Kz720.322614
1 Curve(CRV) til BHD
.د.ب0.2979054
1 Curve(CRV) til BMD
$0.7902
1 Curve(CRV) til DKK
kr5.01777
1 Curve(CRV) til HNL
L20.711142
1 Curve(CRV) til MUR
35.827668
1 Curve(CRV) til NAD
$13.70997
1 Curve(CRV) til NOK
kr7.854588
1 Curve(CRV) til NZD
$1.34334
1 Curve(CRV) til PAB
B/.0.7902
1 Curve(CRV) til PGK
K3.303036
1 Curve(CRV) til QAR
ر.ق2.868426
1 Curve(CRV) til RSD
дин.78.798744
1 Curve(CRV) til UZS
soʻm9,755.548434
1 Curve(CRV) til ALL
L65.159892
1 Curve(CRV) til ANG
ƒ1.414458
1 Curve(CRV) til AWG
ƒ1.42236
1 Curve(CRV) til BBD
$1.5804
1 Curve(CRV) til BAM
KM1.311732
1 Curve(CRV) til BIF
Fr2,358.747
1 Curve(CRV) til BND
$1.011456
1 Curve(CRV) til BSD
$0.7902
1 Curve(CRV) til JMD
$126.755982
1 Curve(CRV) til KHR
3,173.490612
1 Curve(CRV) til KMF
Fr330.3036
1 Curve(CRV) til LAK
17,178.260526
1 Curve(CRV) til LKR
Rs239.019696
1 Curve(CRV) til MDL
L13.0383
1 Curve(CRV) til MGA
Ar3,496.453254
1 Curve(CRV) til MOP
P6.329502
1 Curve(CRV) til MVR
12.09006
1 Curve(CRV) til MWK
MK1,371.874122
1 Curve(CRV) til MZN
MT50.49378
1 Curve(CRV) til NPR
Rs111.354984
1 Curve(CRV) til PYG
5,643.6084
1 Curve(CRV) til RWF
Fr1,144.9998
1 Curve(CRV) til SBD
$6.47964
1 Curve(CRV) til SCR
11.323566
1 Curve(CRV) til SRD
$30.098718
1 Curve(CRV) til SVC
$6.91425
1 Curve(CRV) til SZL
L13.70997
1 Curve(CRV) til TMT
m2.7657
1 Curve(CRV) til TND
د.ت2.299482
1 Curve(CRV) til TTD
$5.349654
1 Curve(CRV) til UGX
Sh2,772.0216
1 Curve(CRV) til XAF
Fr440.9316
1 Curve(CRV) til XCD
$2.13354
1 Curve(CRV) til XOF
Fr440.9316
1 Curve(CRV) til XPF
Fr79.8102
1 Curve(CRV) til BWP
P10.525464
1 Curve(CRV) til BZD
$1.588302
1 Curve(CRV) til CVE
$74.104956
1 Curve(CRV) til DJF
Fr139.8654
1 Curve(CRV) til DOP
$49.008204
1 Curve(CRV) til DZD
د.ج102.37041
1 Curve(CRV) til FJD
$1.77795
1 Curve(CRV) til GNF
Fr6,870.789
1 Curve(CRV) til GTQ
Q6.052932
1 Curve(CRV) til GYD
$165.380958
1 Curve(CRV) til ISK
kr95.6142

For en mer dyptgående forståelse av Curve, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Curve

Hvor mye er Curve (CRV) verdt i dag?
Live CRV prisen i USD er 0.7902 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRV til USD er $ 0.7902. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Curve?
Markedsverdien for CRV er $ 1.10B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRV?
Den sirkulerende forsyningen av CRV er 1.39B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRV ?
CRV oppnådde en ATH-pris på 60.4987938093 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRV?
CRV så en ATL-pris på 0.18109279935395833 USD.
Hva er handelsvolumet til CRV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRV er $ 5.02M USD.
Vil CRV gå høyere i år?
CRV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:26:04 (UTC+8)

Curve (CRV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

