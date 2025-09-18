Hva er Botify (BOTIFY)

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Botify er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Botify investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BOTIFY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Botify på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Botify kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Botify Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Botify (BOTIFY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Botify (BOTIFY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Botify.

Sjekk Botifyprisprognosen nå!

Botify (BOTIFY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Botify (BOTIFY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOTIFY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Botify (BOTIFY)

Leter du etter hvordan du kjøperBotify? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Botify på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOTIFY til lokale valutaer

Prøv konverting

Botify Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Botify, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Botify Hvor mye er Botify (BOTIFY) verdt i dag? Live BOTIFY prisen i USD er 0.003262 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BOTIFY-til-USD-pris? $ 0.003262 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BOTIFY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Botify? Markedsverdien for BOTIFY er $ 3.26M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BOTIFY? Den sirkulerende forsyningen av BOTIFY er 999.89M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOTIFY ? BOTIFY oppnådde en ATH-pris på 0.05823703233450987 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BOTIFY? BOTIFY så en ATL-pris på 0.002575299097120041 USD . Hva er handelsvolumet til BOTIFY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOTIFY er $ 250.15K USD . Vil BOTIFY gå høyere i år? BOTIFY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOTIFY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Botify (BOTIFY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?