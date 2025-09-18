Dagens Botify livepris er 0.003262 USD. Spor prisoppdateringer for BOTIFY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTIFY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Botify livepris er 0.003262 USD. Spor prisoppdateringer for BOTIFY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTIFY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOTIFY

BOTIFY Prisinformasjon

BOTIFY teknisk dokument

BOTIFY Offisiell nettside

BOTIFY tokenomics

BOTIFY Prisprognose

BOTIFY-historikk

BOTIFY Kjøpeguide

BOTIFY-til-fiat-valutakonverter

BOTIFY Spot

BOTIFY USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Botify Logo

Botify Pris(BOTIFY)

1 BOTIFY til USD livepris:

$0.003263
$0.003263$0.003263
-3.26%1D
USD
Botify (BOTIFY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:35:50 (UTC+8)

Botify (BOTIFY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003255
$ 0.003255$ 0.003255
24 timer lav
$ 0.003666
$ 0.003666$ 0.003666
24 timer høy

$ 0.003255
$ 0.003255$ 0.003255

$ 0.003666
$ 0.003666$ 0.003666

$ 0.05823703233450987
$ 0.05823703233450987$ 0.05823703233450987

$ 0.002575299097120041
$ 0.002575299097120041$ 0.002575299097120041

-1.66%

-3.26%

-24.23%

-24.23%

Botify (BOTIFY) sanntidsprisen er $ 0.003262. I løpet av de siste 24 timene har BOTIFY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003255 og et toppnivå på $ 0.003666, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOTIFY er $ 0.05823703233450987, mens den rekordlave prisen er $ 0.002575299097120041.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOTIFY endret seg med -1.66% i løpet av den siste timen, -3.26% over 24 timer og -24.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Botify (BOTIFY) Markedsinformasjon

No.1640

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 250.15K
$ 250.15K$ 250.15K

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

999.89M
999.89M 999.89M

999,885,687.961574
999,885,687.961574 999,885,687.961574

SOL

Nåværende markedsverdi på Botify er $ 3.26M, med et 24-timers handelsvolum på $ 250.15K. Den sirkulerende forsyningen på BOTIFY er 999.89M, med en total tilgang på 999885687.961574. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.26M.

Botify (BOTIFY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Botify for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010996-3.26%
30 dager$ -0.001841-36.08%
60 dager$ -0.002286-41.21%
90 dager$ -0.007697-70.24%
Botify Prisendring i dag

I dag registrerte BOTIFY en endring på $ -0.00010996 (-3.26%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Botify 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001841 (-36.08%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Botify 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOTIFY en endring på $ -0.002286 (-41.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Botify 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.007697-70.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Botify (BOTIFY)?

Sjekk ut Botify Prishistorikk-siden nå.

Hva er Botify (BOTIFY)

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Botify er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Botify investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BOTIFY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Botify på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Botify kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Botify Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Botify (BOTIFY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Botify (BOTIFY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Botify.

Sjekk Botifyprisprognosen nå!

Botify (BOTIFY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Botify (BOTIFY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOTIFY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Botify (BOTIFY)

Leter du etter hvordan du kjøperBotify? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Botify på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOTIFY til lokale valutaer

1 Botify(BOTIFY) til VND
85.83953
1 Botify(BOTIFY) til AUD
A$0.00492562
1 Botify(BOTIFY) til GBP
0.00241388
1 Botify(BOTIFY) til EUR
0.0027727
1 Botify(BOTIFY) til USD
$0.003262
1 Botify(BOTIFY) til MYR
RM0.0137004
1 Botify(BOTIFY) til TRY
0.13498156
1 Botify(BOTIFY) til JPY
¥0.479514
1 Botify(BOTIFY) til ARS
ARS$4.81118904
1 Botify(BOTIFY) til RUB
0.272377
1 Botify(BOTIFY) til INR
0.28734958
1 Botify(BOTIFY) til IDR
Rp54.36664492
1 Botify(BOTIFY) til KRW
4.55583968
1 Botify(BOTIFY) til PHP
0.18603186
1 Botify(BOTIFY) til EGP
￡E.0.15713054
1 Botify(BOTIFY) til BRL
R$0.01735384
1 Botify(BOTIFY) til CAD
C$0.00446894
1 Botify(BOTIFY) til BDT
0.39711588
1 Botify(BOTIFY) til NGN
4.87590712
1 Botify(BOTIFY) til COP
$12.7421875
1 Botify(BOTIFY) til ZAR
R.0.05649784
1 Botify(BOTIFY) til UAH
0.13478584
1 Botify(BOTIFY) til TZS
T.Sh.8.07423288
1 Botify(BOTIFY) til VES
Bs0.531706
1 Botify(BOTIFY) til CLP
$3.11521
1 Botify(BOTIFY) til PKR
Rs0.92588608
1 Botify(BOTIFY) til KZT
1.76607942
1 Botify(BOTIFY) til THB
฿0.10376422
1 Botify(BOTIFY) til TWD
NT$0.09857764
1 Botify(BOTIFY) til AED
د.إ0.01197154
1 Botify(BOTIFY) til CHF
Fr0.00257698
1 Botify(BOTIFY) til HKD
HK$0.02534574
1 Botify(BOTIFY) til AMD
֏1.2483674
1 Botify(BOTIFY) til MAD
.د.م0.02942324
1 Botify(BOTIFY) til MXN
$0.0600208
1 Botify(BOTIFY) til SAR
ريال0.0122325
1 Botify(BOTIFY) til ETB
Br0.46832534
1 Botify(BOTIFY) til KES
KSh0.42138516
1 Botify(BOTIFY) til JOD
د.أ0.002312758
1 Botify(BOTIFY) til PLN
0.01180844
1 Botify(BOTIFY) til RON
лв0.01405922
1 Botify(BOTIFY) til SEK
kr0.03069542
1 Botify(BOTIFY) til BGN
лв0.00541492
1 Botify(BOTIFY) til HUF
Ft1.08406046
1 Botify(BOTIFY) til CZK
0.06742554
1 Botify(BOTIFY) til KWD
د.ك0.00099491
1 Botify(BOTIFY) til ILS
0.01086246
1 Botify(BOTIFY) til BOB
Bs0.02254042
1 Botify(BOTIFY) til AZN
0.0055454
1 Botify(BOTIFY) til TJS
SM0.03053232
1 Botify(BOTIFY) til GEL
0.0088074
1 Botify(BOTIFY) til AOA
Kz2.97354134
1 Botify(BOTIFY) til BHD
.د.ب0.001229774
1 Botify(BOTIFY) til BMD
$0.003262
1 Botify(BOTIFY) til DKK
kr0.0207137
1 Botify(BOTIFY) til HNL
L0.08549702
1 Botify(BOTIFY) til MUR
0.14789908
1 Botify(BOTIFY) til NAD
$0.0565957
1 Botify(BOTIFY) til NOK
kr0.03242428
1 Botify(BOTIFY) til NZD
$0.0055454
1 Botify(BOTIFY) til PAB
B/.0.003262
1 Botify(BOTIFY) til PGK
K0.01363516
1 Botify(BOTIFY) til QAR
ر.ق0.01184106
1 Botify(BOTIFY) til RSD
дин.0.32528664
1 Botify(BOTIFY) til UZS
soʻm40.27157554
1 Botify(BOTIFY) til ALL
L0.26898452
1 Botify(BOTIFY) til ANG
ƒ0.00583898
1 Botify(BOTIFY) til AWG
ƒ0.0058716
1 Botify(BOTIFY) til BBD
$0.006524
1 Botify(BOTIFY) til BAM
KM0.00541492
1 Botify(BOTIFY) til BIF
Fr9.73707
1 Botify(BOTIFY) til BND
$0.00417536
1 Botify(BOTIFY) til BSD
$0.003262
1 Botify(BOTIFY) til JMD
$0.52325742
1 Botify(BOTIFY) til KHR
13.10038772
1 Botify(BOTIFY) til KMF
Fr1.363516
1 Botify(BOTIFY) til LAK
70.91304206
1 Botify(BOTIFY) til LKR
Rs0.98668976
1 Botify(BOTIFY) til MDL
L0.053823
1 Botify(BOTIFY) til MGA
Ar14.43359974
1 Botify(BOTIFY) til MOP
P0.02612862
1 Botify(BOTIFY) til MVR
0.0499086
1 Botify(BOTIFY) til MWK
MK5.66319082
1 Botify(BOTIFY) til MZN
MT0.2084418
1 Botify(BOTIFY) til NPR
Rs0.45968104
1 Botify(BOTIFY) til PYG
23.297204
1 Botify(BOTIFY) til RWF
Fr4.726638
1 Botify(BOTIFY) til SBD
$0.0267484
1 Botify(BOTIFY) til SCR
0.04674446
1 Botify(BOTIFY) til SRD
$0.12424958
1 Botify(BOTIFY) til SVC
$0.0285425
1 Botify(BOTIFY) til SZL
L0.0565957
1 Botify(BOTIFY) til TMT
m0.011417
1 Botify(BOTIFY) til TND
د.ت0.00949242
1 Botify(BOTIFY) til TTD
$0.02208374
1 Botify(BOTIFY) til UGX
Sh11.443096
1 Botify(BOTIFY) til XAF
Fr1.820196
1 Botify(BOTIFY) til XCD
$0.0088074
1 Botify(BOTIFY) til XOF
Fr1.820196
1 Botify(BOTIFY) til XPF
Fr0.329462
1 Botify(BOTIFY) til BWP
P0.04344984
1 Botify(BOTIFY) til BZD
$0.00655662
1 Botify(BOTIFY) til CVE
$0.30591036
1 Botify(BOTIFY) til DJF
Fr0.577374
1 Botify(BOTIFY) til DOP
$0.20230924
1 Botify(BOTIFY) til DZD
د.ج0.4225921
1 Botify(BOTIFY) til FJD
$0.0073395
1 Botify(BOTIFY) til GNF
Fr28.36309
1 Botify(BOTIFY) til GTQ
Q0.02498692
1 Botify(BOTIFY) til GYD
$0.68270398
1 Botify(BOTIFY) til ISK
kr0.394702

Botify Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Botify, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Botify nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Botify

Hvor mye er Botify (BOTIFY) verdt i dag?
Live BOTIFY prisen i USD er 0.003262 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOTIFY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOTIFY til USD er $ 0.003262. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Botify?
Markedsverdien for BOTIFY er $ 3.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOTIFY?
Den sirkulerende forsyningen av BOTIFY er 999.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOTIFY ?
BOTIFY oppnådde en ATH-pris på 0.05823703233450987 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOTIFY?
BOTIFY så en ATL-pris på 0.002575299097120041 USD.
Hva er handelsvolumet til BOTIFY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOTIFY er $ 250.15K USD.
Vil BOTIFY gå høyere i år?
BOTIFY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOTIFY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:35:50 (UTC+8)

Botify (BOTIFY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BOTIFY-til-USD-kalkulator

Beløp

BOTIFY
BOTIFY
USD
USD

1 BOTIFY = 0.003262 USD

Handle BOTIFY

BOTIFYUSDT
$0.003263
$0.003263$0.003263
-3.28%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker