Dagens Aleph Zero livepris er 0.02273 USD. Spor prisoppdateringer for AZERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AZERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aleph Zero Logo

Aleph Zero Pris(AZERO)

1 AZERO til USD livepris:

$0.02273
+0.44%1D
USD
Aleph Zero (AZERO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:33 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0225
24 timer lav
$ 0.02542
24 timer høy

$ 0.0225
$ 0.02542
$ 3.0914521459781383
$ 0.017382502005260283
-0.40%

+0.44%

-8.35%

-8.35%

Aleph Zero (AZERO) sanntidsprisen er $ 0.02273. I løpet av de siste 24 timene har AZERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0225 og et toppnivå på $ 0.02542, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AZERO er $ 3.0914521459781383, mens den rekordlave prisen er $ 0.017382502005260283.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AZERO endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, +0.44% over 24 timer og -8.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aleph Zero (AZERO) Markedsinformasjon

No.1392

$ 6.06M
$ 90.96K
$ 7.64M
266.78M
336,231,180
AZERO

Nåværende markedsverdi på Aleph Zero er $ 6.06M, med et 24-timers handelsvolum på $ 90.96K. Den sirkulerende forsyningen på AZERO er 266.78M, med en total tilgang på 336231180. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.64M.

Aleph Zero (AZERO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aleph Zero for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000996+0.44%
30 dager$ +0.00158+7.47%
60 dager$ -0.00532-18.97%
90 dager$ -0.00803-26.11%
Aleph Zero Prisendring i dag

I dag registrerte AZERO en endring på $ +0.0000996 (+0.44%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aleph Zero 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00158 (+7.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aleph Zero 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AZERO en endring på $ -0.00532 (-18.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aleph Zero 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00803-26.11% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aleph Zero (AZERO)?

Sjekk ut Aleph Zero Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aleph Zero investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AZERO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aleph Zero på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aleph Zero kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aleph Zero Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aleph Zero (AZERO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aleph Zero (AZERO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aleph Zero.

Sjekk Aleph Zeroprisprognosen nå!

Aleph Zero (AZERO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aleph Zero (AZERO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AZERO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aleph Zero (AZERO)

Leter du etter hvordan du kjøperAleph Zero? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aleph Zero på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AZERO til lokale valutaer

1 Aleph Zero(AZERO) til VND
598.13995
1 Aleph Zero(AZERO) til AUD
A$0.0343223
1 Aleph Zero(AZERO) til GBP
0.0168202
1 Aleph Zero(AZERO) til EUR
0.0193205
1 Aleph Zero(AZERO) til USD
$0.02273
1 Aleph Zero(AZERO) til MYR
RM0.095466
1 Aleph Zero(AZERO) til TRY
0.9405674
1 Aleph Zero(AZERO) til JPY
¥3.34131
1 Aleph Zero(AZERO) til ARS
ARS$33.5249316
1 Aleph Zero(AZERO) til RUB
1.897955
1 Aleph Zero(AZERO) til INR
2.0022857
1 Aleph Zero(AZERO) til IDR
Rp378.8331818
1 Aleph Zero(AZERO) til KRW
31.7456272
1 Aleph Zero(AZERO) til PHP
1.2962919
1 Aleph Zero(AZERO) til EGP
￡E.1.0949041
1 Aleph Zero(AZERO) til BRL
R$0.1209236
1 Aleph Zero(AZERO) til CAD
C$0.0311401
1 Aleph Zero(AZERO) til BDT
2.7671502
1 Aleph Zero(AZERO) til NGN
33.9758948
1 Aleph Zero(AZERO) til COP
$88.7890625
1 Aleph Zero(AZERO) til ZAR
R.0.3936836
1 Aleph Zero(AZERO) til UAH
0.9392036
1 Aleph Zero(AZERO) til TZS
T.Sh.56.2622052
1 Aleph Zero(AZERO) til VES
Bs3.70499
1 Aleph Zero(AZERO) til CLP
$21.70715
1 Aleph Zero(AZERO) til PKR
Rs6.4516832
1 Aleph Zero(AZERO) til KZT
12.3062493
1 Aleph Zero(AZERO) til THB
฿0.7230413
1 Aleph Zero(AZERO) til TWD
NT$0.6869006
1 Aleph Zero(AZERO) til AED
د.إ0.0834191
1 Aleph Zero(AZERO) til CHF
Fr0.0179567
1 Aleph Zero(AZERO) til HKD
HK$0.1766121
1 Aleph Zero(AZERO) til AMD
֏8.698771
1 Aleph Zero(AZERO) til MAD
.د.م0.2050246
1 Aleph Zero(AZERO) til MXN
$0.418232
1 Aleph Zero(AZERO) til SAR
ريال0.0852375
1 Aleph Zero(AZERO) til ETB
Br3.2633461
1 Aleph Zero(AZERO) til KES
KSh2.9362614
1 Aleph Zero(AZERO) til JOD
د.أ0.01611557
1 Aleph Zero(AZERO) til PLN
0.0822826
1 Aleph Zero(AZERO) til RON
лв0.0979663
1 Aleph Zero(AZERO) til SEK
kr0.2138893
1 Aleph Zero(AZERO) til BGN
лв0.0377318
1 Aleph Zero(AZERO) til HUF
Ft7.5538609
1 Aleph Zero(AZERO) til CZK
0.4698291
1 Aleph Zero(AZERO) til KWD
د.ك0.00693265
1 Aleph Zero(AZERO) til ILS
0.0756909
1 Aleph Zero(AZERO) til BOB
Bs0.1570643
1 Aleph Zero(AZERO) til AZN
0.038641
1 Aleph Zero(AZERO) til TJS
SM0.2127528
1 Aleph Zero(AZERO) til GEL
0.061371
1 Aleph Zero(AZERO) til AOA
Kz20.7199861
1 Aleph Zero(AZERO) til BHD
.د.ب0.00856921
1 Aleph Zero(AZERO) til BMD
$0.02273
1 Aleph Zero(AZERO) til DKK
kr0.1443355
1 Aleph Zero(AZERO) til HNL
L0.5957533
1 Aleph Zero(AZERO) til MUR
1.0305782
1 Aleph Zero(AZERO) til NAD
$0.3943655
1 Aleph Zero(AZERO) til NOK
kr0.2259362
1 Aleph Zero(AZERO) til NZD
$0.038641
1 Aleph Zero(AZERO) til PAB
B/.0.02273
1 Aleph Zero(AZERO) til PGK
K0.0950114
1 Aleph Zero(AZERO) til QAR
ر.ق0.0825099
1 Aleph Zero(AZERO) til RSD
дин.2.2666356
1 Aleph Zero(AZERO) til UZS
soʻm280.6170791
1 Aleph Zero(AZERO) til ALL
L1.8743158
1 Aleph Zero(AZERO) til ANG
ƒ0.0406867
1 Aleph Zero(AZERO) til AWG
ƒ0.040914
1 Aleph Zero(AZERO) til BBD
$0.04546
1 Aleph Zero(AZERO) til BAM
KM0.0377318
1 Aleph Zero(AZERO) til BIF
Fr67.84905
1 Aleph Zero(AZERO) til BND
$0.0290944
1 Aleph Zero(AZERO) til BSD
$0.02273
1 Aleph Zero(AZERO) til JMD
$3.6461193
1 Aleph Zero(AZERO) til KHR
91.2850438
1 Aleph Zero(AZERO) til KMF
Fr9.50114
1 Aleph Zero(AZERO) til LAK
494.1304249
1 Aleph Zero(AZERO) til LKR
Rs6.8753704
1 Aleph Zero(AZERO) til MDL
L0.375045
1 Aleph Zero(AZERO) til MGA
Ar100.5750221
1 Aleph Zero(AZERO) til MOP
P0.1820673
1 Aleph Zero(AZERO) til MVR
0.347769
1 Aleph Zero(AZERO) til MWK
MK39.4617803
1 Aleph Zero(AZERO) til MZN
MT1.452447
1 Aleph Zero(AZERO) til NPR
Rs3.2031116
1 Aleph Zero(AZERO) til PYG
162.33766
1 Aleph Zero(AZERO) til RWF
Fr32.93577
1 Aleph Zero(AZERO) til SBD
$0.186386
1 Aleph Zero(AZERO) til SCR
0.3257209
1 Aleph Zero(AZERO) til SRD
$0.8657857
1 Aleph Zero(AZERO) til SVC
$0.1988875
1 Aleph Zero(AZERO) til SZL
L0.3943655
1 Aleph Zero(AZERO) til TMT
m0.079555
1 Aleph Zero(AZERO) til TND
د.ت0.0661443
1 Aleph Zero(AZERO) til TTD
$0.1538821
1 Aleph Zero(AZERO) til UGX
Sh79.73684
1 Aleph Zero(AZERO) til XAF
Fr12.68334
1 Aleph Zero(AZERO) til XCD
$0.061371
1 Aleph Zero(AZERO) til XOF
Fr12.68334
1 Aleph Zero(AZERO) til XPF
Fr2.29573
1 Aleph Zero(AZERO) til BWP
P0.3027636
1 Aleph Zero(AZERO) til BZD
$0.0456873
1 Aleph Zero(AZERO) til CVE
$2.1316194
1 Aleph Zero(AZERO) til DJF
Fr4.02321
1 Aleph Zero(AZERO) til DOP
$1.4097146
1 Aleph Zero(AZERO) til DZD
د.ج2.9446715
1 Aleph Zero(AZERO) til FJD
$0.0511425
1 Aleph Zero(AZERO) til GNF
Fr197.63735
1 Aleph Zero(AZERO) til GTQ
Q0.1741118
1 Aleph Zero(AZERO) til GYD
$4.7571617
1 Aleph Zero(AZERO) til ISK
kr2.75033

Aleph Zero Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aleph Zero, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aleph Zero nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aleph Zero

Hvor mye er Aleph Zero (AZERO) verdt i dag?
Live AZERO prisen i USD er 0.02273 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AZERO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AZERO til USD er $ 0.02273. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aleph Zero?
Markedsverdien for AZERO er $ 6.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AZERO?
Den sirkulerende forsyningen av AZERO er 266.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAZERO ?
AZERO oppnådde en ATH-pris på 3.0914521459781383 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AZERO?
AZERO så en ATL-pris på 0.017382502005260283 USD.
Hva er handelsvolumet til AZERO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AZERO er $ 90.96K USD.
Vil AZERO gå høyere i år?
AZERO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AZERO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:32:33 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

