401jK pris i dag

Sanntids 401jK (401JK) pris i dag er $ 0.01150314, med en 9.20% endring de siste 24 timene. Nåværende 401JK til USD konverteringssats er $ 0.01150314 per 401JK.

401jK rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,521,682, med en sirkulerende forsyning på 999.34M 401JK. I løpet av de siste 24 timene 401JK har den blitt handlet mellom $ 0.00988744(laveste) og $ 0.01181437 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02828482, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har 401JK beveget seg +1.42% i løpet av den siste timen og -47.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

401jK (401JK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.52M$ 11.52M $ 11.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.52M$ 11.52M $ 11.52M Opplagsforsyning 999.34M 999.34M 999.34M Total forsyning 999,342,939.520707 999,342,939.520707 999,342,939.520707

