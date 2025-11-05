BiržaDEX+
Reāllaika END cena šodien ir 0.0065112 USD. Seko līdzi reāllaika END uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati END cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par END

END Cenas informācija

Kas ir END

END Tehniskais dokuments

END Oficiālā tīmekļa vietne

END Tokenomika

END Cenas prognoze

END logotips

END Cena (END)

Nav sarakstā

1 END uz USD reāllaika cena:

$0.00649402
$0.00649402
-2.60%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
END (END) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:42 (UTC+8)

END (END) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00604197
$ 0.00604197
24h zemākā
$ 0.00675269
$ 0.00675269
24h augstākā

$ 0.00604197
$ 0.00604197

$ 0.00675269
$ 0.00675269

$ 0.087624
$ 0.087624

$ 0.00383942
$ 0.00383942

+1.67%

-2.36%

-20.44%

-20.44%

END (END) reāllaika cena ir $0.0065112. Pēdējo 24 stundu laikā END tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00604197 līdz augstākajai $ 0.00675269, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. END visu laiku augstākā cena ir $ 0.087624, savukārt zemākā - $ 0.00383942.

Īstermiņa veiktspējas ziņā END ir mainījies par +1.67% pēdējā stundā, par -2.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

END (END) tirgus informācija

$ 784.56K
$ 784.56K

--
--

$ 3.25M
$ 3.25M

120.81M
120.81M

500,000,000.0
500,000,000.0

Pašreizējais END tirgus maksimums ir $ 784.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. END apjoms apgrozībā ir 120.81M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.25M.

END (END) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas END uz USD bija $ -0.000157472272116483.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas END uz USD bija $ -0.0023342684.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas END uz USD bija $ -0.0032390823.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas END uz USD bija $ -0.008166413022089087.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000157472272116483-2.36%
30 dienas$ -0.0023342684-35.85%
60 dienas$ -0.0032390823-49.74%
90 dienas$ -0.008166413022089087-55.63%

Kas ir END (END)?

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

END cenas prognoze (USD)

Kāda būs END (END) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu END (END) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa END prognozes.

Apskati END cenas prognozi!

END uz vietējām valūtām

END (END) tokenomika

END (END) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par END tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par END (END)

Kāda ir END (END) vērtība šodien?
Reāllaika END cena USD ir 0.0065112 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā END uz USD cena?
Pašreizējā END uz USD cena ir $ 0.0065112. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir END tirgus maksimums?
END tirgus maksimums ir $ 784.56K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir END apjoms apgrozībā?
END apjoms apgrozībā ir 120.81M USD.
Kāda bija END vēsturiski augstākā cena?
END sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.087624 USD apmērā.
Kāda bija END vēsturiski zemākā cena?
END sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00383942 USD.
Kāds ir END tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu END tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai END šogad kāps augstāk?
END cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati END cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:42 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,538.72

$3,287.08

$155.58

$0.9999

$2.2115

$101,538.72

$3,287.08

$155.58

$2.2115

$0.16273

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.8354

$0.23320

$0.0000000000000000000000000244

$0.000000000174

$0.0000621

