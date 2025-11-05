BiržaDEX+
Reāllaika Deri Protocol cena šodien ir 0.00319823 USD. Seko līdzi reāllaika DERI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DERI cenas tendenci MEXC.

Deri Protocol logotips

Deri Protocol Cena (DERI)

Nav sarakstā

1 DERI uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
Deri Protocol (DERI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:55 (UTC+8)

Deri Protocol (DERI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00309956
$ 0.00309956$ 0.00309956
24h zemākā
$ 0.00366016
$ 0.00366016$ 0.00366016
24h augstākā

$ 0.00309956
$ 0.00309956$ 0.00309956

$ 0.00366016
$ 0.00366016$ 0.00366016

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

$ 0.00200107
$ 0.00200107$ 0.00200107

+0.36%

-10.87%

-34.34%

-34.34%

Deri Protocol (DERI) reāllaika cena ir $0.00319823. Pēdējo 24 stundu laikā DERI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00309956 līdz augstākajai $ 0.00366016, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DERI visu laiku augstākā cena ir $ 3.77, savukārt zemākā - $ 0.00200107.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DERI ir mainījies par +0.36% pēdējā stundā, par -10.87% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Deri Protocol (DERI) tirgus informācija

$ 420.57K
$ 420.57K$ 420.57K

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

131.19M
131.19M 131.19M

490,441,296.592577
490,441,296.592577 490,441,296.592577

Pašreizējais Deri Protocol tirgus maksimums ir $ 420.57K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DERI apjoms apgrozībā ir 131.19M ar kopējo apjomu 490441296.592577. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.57M.

Deri Protocol (DERI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Deri Protocol uz USD bija $ -0.00039010980419747.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Deri Protocol uz USD bija $ -0.0017906259.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Deri Protocol uz USD bija $ -0.0015165869.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Deri Protocol uz USD bija $ -0.0013335486369201245.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00039010980419747-10.87%
30 dienas$ -0.0017906259-55.98%
60 dienas$ -0.0015165869-47.41%
90 dienas$ -0.0013335486369201245-29.42%

Kas ir Deri Protocol (DERI)?

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Deri Protocol (DERI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Deri Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Deri Protocol (DERI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Deri Protocol (DERI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Deri Protocol prognozes.

Apskati Deri Protocol cenas prognozi!

DERI uz vietējām valūtām

Deri Protocol (DERI) tokenomika

Deri Protocol (DERI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DERI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Deri Protocol (DERI)

Kāda ir Deri Protocol (DERI) vērtība šodien?
Reāllaika DERI cena USD ir 0.00319823 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DERI uz USD cena?
Pašreizējā DERI uz USD cena ir $ 0.00319823. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Deri Protocol tirgus maksimums?
DERI tirgus maksimums ir $ 420.57K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DERI apjoms apgrozībā?
DERI apjoms apgrozībā ir 131.19M USD.
Kāda bija DERI vēsturiski augstākā cena?
DERI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.77 USD apmērā.
Kāda bija DERI vēsturiski zemākā cena?
DERI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00200107 USD.
Kāds ir DERI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DERI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DERI šogad kāps augstāk?
DERI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DERI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:43:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

