Tritcoin (TRIT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRIT kaina yra $ 0.00304583, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRIT per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Tritcoin rinkos kapitalizacija yra $ 141.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRIT apyvartoje yra 999.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 999240208.039487. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.55K
Šiandienos Tritcoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Tritcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tritcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Tritcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.73%
|30 dienų
|$ 0
|+10.58%
|60 dienų
|$ 0
|-32.94%
|90 dienų
|$ 0
|--
$TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications.
