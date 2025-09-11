Daugiau apie SPECTRE

Spectre AI logotipas

Spectre AI kaina (SPECTRE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SPECTRE į USD – tiesioginė kaina:

-1.40%1D
USD
Spectre AI (SPECTRE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:36:31(UTC+8)

Spectre AI (SPECTRE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.80%

-1.44%

-0.35%

-0.35%

Spectre AI (SPECTRE) realiojo laiko kaina yra $1.87. Per pastarąsias 24 valandas SPECTRE svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.84 iki aukščiausios $ 1.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPECTRE kaina yra $ 11.04, o žemiausia – $ 0.02880028.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPECTRE per pastarąją valandą pasikeitė -0.80%, per 24 valandas – -1.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Spectre AI (SPECTRE) rinkos informacija

Dabartinė Spectre AI rinkos kapitalizacija yra $ 18.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPECTRE apyvartoje yra 9.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 9993171.20242279. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.66M

Spectre AI (SPECTRE) kainos istorija USD

Šiandienos Spectre AI kainos pokytis į USD: $ -0.027374034932906.
Spectre AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.6395968480.
Spectre AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2732750680.
Spectre AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.086923915517339.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.027374034932906-1.44%
30 dienų$ -0.6395968480-34.20%
60 dienų$ -0.2732750680-14.61%
90 dienų$ -0.086923915517339-4.44%

Kas yra Spectre AI (SPECTRE)

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

Spectre AI (SPECTRE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Spectre AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Spectre AI (SPECTRE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Spectre AI (SPECTRE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Spectre AI prognozes.

Peržiūrėkite Spectre AI kainos prognozę dabar!

SPECTRE į vietos valiutas

Spectre AI (SPECTRE) Tokenomika

Supratimas apie Spectre AI (SPECTRE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPECTREišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Spectre AI (SPECTRE)

Kiek Spectre AI(SPECTRE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPECTRE kaina USD valiuta yra 1.87USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPECTRE į USD kaina?
Dabartinė SPECTRE kaina USD valiuta yra $ 1.87. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Spectre AI rinkos kapitalizacija?
SPECTRE rinkos kapitalizacija yra $ 18.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPECTRE apyvartoje?
SPECTRE apyvartoje yra 9.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPECTRE kaina?
SPECTRE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.04USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPECTRE kaina?
SPECTRE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02880028USD.
Kokia yra SPECTRE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPECTRE yra --USD.
Ar SPECTRE kaina šiais metais kils?
SPECTRE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPECTRE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:36:31(UTC+8)

Spectre AI (SPECTRE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.