Quokka logotipas

Quokka kaina (QUOKKA)

Neįtraukta į sąrašą

$0.00023298
+4.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Quokka (QUOKKA) kainos grafikas realiu laiku
Quokka (QUOKKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+2.46%

+4.37%

-10.04%

-10.04%

Quokka (QUOKKA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas QUOKKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUOKKA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUOKKA per pastarąją valandą pasikeitė +2.46%, per 24 valandas – +4.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quokka (QUOKKA) rinkos informacija

$ 232.90K
--
$ 232.90K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė Quokka rinkos kapitalizacija yra $ 232.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUOKKA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 232.90K

Quokka (QUOKKA) kainos istorija USD

Šiandienos Quokka kainos pokytis į USD: $ 0.
Quokka 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Quokka 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Quokka 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.37%
30 dienų$ 0-60.26%
60 dienų$ 0+201.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Quokka (QUOKKA) išteklius

Oficiali svetainė

Quokka kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quokka (QUOKKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quokka (QUOKKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quokka prognozes.

Peržiūrėkite Quokka kainos prognozę dabar!

QUOKKA į vietos valiutas

Quokka (QUOKKA) Tokenomika

Supratimas apie Quokka (QUOKKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUOKKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quokka (QUOKKA)

Kiek Quokka(QUOKKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUOKKA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUOKKA į USD kaina?
Dabartinė QUOKKA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quokka rinkos kapitalizacija?
QUOKKA rinkos kapitalizacija yra $ 232.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUOKKA apyvartoje?
QUOKKA apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUOKKA kaina?
QUOKKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUOKKA kaina?
QUOKKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QUOKKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUOKKA yra --USD.
Ar QUOKKA kaina šiais metais kils?
QUOKKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUOKKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.