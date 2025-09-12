ProductClank kaina ($PRO)
+0.10%
-4.92%
-2.04%
-2.04%
ProductClank ($PRO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $PRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $PRO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $PRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -4.92%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ProductClank rinkos kapitalizacija yra $ 611.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $PRO apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999999999.99998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 611.88K
Šiandienos ProductClank kainos pokytis į USD: $ 0.
ProductClank 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ProductClank 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ProductClank 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-4.92%
|30 dienų
|$ 0
|-15.91%
|60 dienų
|$ 0
|+32.68%
|90 dienų
|$ 0
|--
TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.