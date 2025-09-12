Hunter by Virtuals kaina (DRPXBT)
Hunter by Virtuals (DRPXBT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DRPXBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DRPXBT kaina yra $ 0.00161722, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DRPXBT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -1.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hunter by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 72.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DRPXBT apyvartoje yra 999.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 999049910.1637945. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.38K
Šiandienos Hunter by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Hunter by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hunter by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hunter by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.14%
|30 dienų
|$ 0
|+22.04%
|60 dienų
|$ 0
|-15.53%
|90 dienų
|$ 0
|--
Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space. The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways: - Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit. - Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies. - Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential. - Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions.
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
