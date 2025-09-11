Holy Liquid kaina (HL)
+0.52%
-8.69%
+27.70%
+27.70%
Holy Liquid (HL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HL kaina yra $ 0.00493936, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HL per pastarąją valandą pasikeitė +0.52%, per 24 valandas – -8.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Holy Liquid rinkos kapitalizacija yra $ 830.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HL apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 830.86K
Šiandienos Holy Liquid kainos pokytis į USD: $ 0.
Holy Liquid 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Holy Liquid 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Holy Liquid 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-8.69%
|30 dienų
|$ 0
|-3.53%
|60 dienų
|$ 0
|-60.21%
|90 dienų
|$ 0
|--
Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.
