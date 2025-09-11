Coinbase Wrapped BTC kaina (CBBTC)
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) realiojo laiko kaina yra $113,771. Per pastarąsias 24 valandas CBBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 113,199 iki aukščiausios $ 114,567 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBBTC kaina yra $ 123,939, o žemiausia – $ 57,439.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBBTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Coinbase Wrapped BTC rinkos kapitalizacija yra $ 6.53B, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CBBTC apyvartoje yra 57.45K vienetų, o bendras kiekis siekia 57451.62047302. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.53B
Šiandienos Coinbase Wrapped BTC kainos pokytis į USD: $ +135.65.
Coinbase Wrapped BTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,522.7840714000.
Coinbase Wrapped BTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,139.8308854000.
Coinbase Wrapped BTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +8,942.63220951511.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +135.65
|+0.12%
|30 dienų
|$ -4,522.7840714000
|-3.97%
|60 dienų
|$ -4,139.8308854000
|-3.63%
|90 dienų
|$ +8,942.63220951511
|+8.53%
Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
