Bedrock BTC kaina (BRBTC)

1 BRBTC į USD – tiesioginė kaina:

$116,166
$116,166$116,166
0.00%1D
Bedrock BTC (BRBTC) kainos grafikas realiu laiku
Bedrock BTC (BRBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 116,166
$ 116,166$ 116,166
24 val. žemiausia
$ 116,166
$ 116,166$ 116,166
24 val. aukščiausia

$ 116,166
$ 116,166$ 116,166

$ 116,166
$ 116,166$ 116,166

$ 623,585
$ 623,585$ 623,585

$ 70,739
$ 70,739$ 70,739

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Bedrock BTC (BRBTC) realiojo laiko kaina yra $116,166. Per pastarąsias 24 valandas BRBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 116,166 iki aukščiausios $ 116,166 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRBTC kaina yra $ 623,585, o žemiausia – $ 70,739.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRBTC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bedrock BTC (BRBTC) rinkos informacija

$ 43.71M
$ 43.71M$ 43.71M

--
----

$ 43.71M
$ 43.71M$ 43.71M

376.30
376.30 376.30

376.30269037
376.30269037 376.30269037

Dabartinė Bedrock BTC rinkos kapitalizacija yra $ 43.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRBTC apyvartoje yra 376.30 vienetų, o bendras kiekis siekia 376.30269037. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.71M

Bedrock BTC (BRBTC) kainos istorija USD

Šiandienos Bedrock BTC kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Bedrock BTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1,160.1614586000.
Bedrock BTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +754.0915890000.
Bedrock BTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +13,129.41051664254.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ -1,160.1614586000-0.99%
60 dienų$ +754.0915890000+0.65%
90 dienų$ +13,129.41051664254+12.74%

Kas yra Bedrock BTC (BRBTC)

brBTC is Bedrock's innovative BTC yield product, designed to maximize returns by leveraging multiple restaking protocols. Launching natively on both Ethereum and BNB, brBTC is a Liquid Restaking Token (LRT) that combines the power of diverse BTC derivative assets with Bedrock's advanced restaking strategies. With brBTC, users can deposit a variety of BTC derivatives to generate yield from a curated selection of restaking protocols. This product provides a seamless, efficient, and secure way to earn rewards from BTC assets across two major blockchain ecosystems.

Bedrock BTC (BRBTC) išteklius

Oficiali svetainė

Bedrock BTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bedrock BTC (BRBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bedrock BTC (BRBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bedrock BTC prognozes.

Peržiūrėkite Bedrock BTC kainos prognozę dabar!

BRBTC į vietos valiutas

Bedrock BTC (BRBTC) Tokenomika

Supratimas apie Bedrock BTC (BRBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bedrock BTC (BRBTC)

Kiek Bedrock BTC(BRBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BRBTC kaina USD valiuta yra 116,166USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BRBTC į USD kaina?
Dabartinė BRBTC kaina USD valiuta yra $ 116,166. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bedrock BTC rinkos kapitalizacija?
BRBTC rinkos kapitalizacija yra $ 43.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BRBTC apyvartoje?
BRBTC apyvartoje yra 376.30USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BRBTC kaina?
BRBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 623,585USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BRBTC kaina?
BRBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 70,739USD.
Kokia yra BRBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BRBTC yra --USD.
Ar BRBTC kaina šiais metais kils?
BRBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BRBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bedrock BTC (BRBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

