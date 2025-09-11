Daugiau apie ALUSD

Alchemix USD logotipas

Alchemix USD kaina (ALUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 ALUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.991564
$0.991564
-0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Alchemix USD (ALUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:40:09(UTC+8)

Alchemix USD (ALUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.99164
$ 0.99164
24 val. žemiausia
$ 0.994964
$ 0.994964
24 val. aukščiausia

$ 0.99164
$ 0.99164

$ 0.994964
$ 0.994964

$ 2.13
$ 2.13

$ 0.060239
$ 0.060239

+0.05%

-0.18%

-0.15%

-0.15%

Alchemix USD (ALUSD) realiojo laiko kaina yra $0.992221. Per pastarąsias 24 valandas ALUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.99164 iki aukščiausios $ 0.994964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALUSD kaina yra $ 2.13, o žemiausia – $ 0.060239.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alchemix USD (ALUSD) rinkos informacija

$ 14.46M
$ 14.46M

--
--

$ 14.46M
$ 14.46M

14.58M
14.58M

14,575,235.78926492
14,575,235.78926492

Dabartinė Alchemix USD rinkos kapitalizacija yra $ 14.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALUSD apyvartoje yra 14.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 14575235.78926492. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.46M

Alchemix USD (ALUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Alchemix USD kainos pokytis į USD: $ -0.0018277894450129.
Alchemix USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0064425901.
Alchemix USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016484759.
Alchemix USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0042302820802542.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0018277894450129-0.18%
30 dienų$ -0.0064425901-0.64%
60 dienų$ -0.0016484759-0.16%
90 dienų$ -0.0042302820802542-0.42%

Kas yra Alchemix USD (ALUSD)

alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Alchemix USD (ALUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Alchemix USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alchemix USD (ALUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alchemix USD (ALUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alchemix USD prognozes.

Peržiūrėkite Alchemix USD kainos prognozę dabar!

ALUSD į vietos valiutas

Alchemix USD (ALUSD) Tokenomika

Supratimas apie Alchemix USD (ALUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alchemix USD (ALUSD)

Kiek Alchemix USD(ALUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALUSD kaina USD valiuta yra 0.992221USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALUSD į USD kaina?
Dabartinė ALUSD kaina USD valiuta yra $ 0.992221. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alchemix USD rinkos kapitalizacija?
ALUSD rinkos kapitalizacija yra $ 14.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALUSD apyvartoje?
ALUSD apyvartoje yra 14.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALUSD kaina?
ALUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALUSD kaina?
ALUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.060239USD.
Kokia yra ALUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALUSD yra --USD.
Ar ALUSD kaina šiais metais kils?
ALUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:40:09(UTC+8)

