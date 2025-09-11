Daugiau apie HYDRA

HYDRA Kainos informacija

HYDRA Baltoji knyga

HYDRA Oficiali svetainė

HYDRA Tokenomika

HYDRA Kainų prognozė

HYDRA Istorija

HYDRA pirkimo vadovas

HYDRAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

HYDRA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

HYDRA logotipas

HYDRA kaina(HYDRA)

1 HYDRA į USD – tiesioginė kaina:

$0.1446
$0.1446$0.1446
+0.34%1D
USD
HYDRA (HYDRA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:17(UTC+8)

HYDRA (HYDRA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1435
$ 0.1435$ 0.1435
24 val. žemiausia
$ 0.148
$ 0.148$ 0.148
24 val. aukščiausia

$ 0.1435
$ 0.1435$ 0.1435

$ 0.148
$ 0.148$ 0.148

$ 52.17624526
$ 52.17624526$ 52.17624526

$ 0.14448216877486206
$ 0.14448216877486206$ 0.14448216877486206

-0.14%

+0.34%

-4.82%

-4.82%

HYDRA (HYDRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1444. Per pastarąsias 24 valandas HYDRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1435 iki aukščiausios $ 0.148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYDRA kaina yra $ 52.17624526, o žemiausia – $ 0.14448216877486206.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYDRA per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HYDRA (HYDRA) rinkos informacija

No.1517

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

28.90M
28.90M 28.90M

32,037,181.35370449
32,037,181.35370449 32,037,181.35370449

2021-06-30 00:00:00

NONE

Dabartinė HYDRA rinkos kapitalizacija yra $ 4.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.01K. HYDRA apyvartoje yra 28.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 32037181.35370449. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M

HYDRA (HYDRA) kainos istorija USD

Stebėkite HYDRA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00049+0.34%
30 dienų$ -0.014-8.84%
60 dienų$ -0.0365-20.18%
90 dienų$ -0.0547-27.48%
HYDRA kainos pokytis šiandien

Šiandien HYDRA užfiksuotas $ +0.00049 (+0.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

HYDRA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.014 (-8.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

HYDRA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYDRA rodiklis pasikeitė $ -0.0365 (-20.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

HYDRA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0547 (-27.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HYDRA (HYDRA) pokyčius?

Peržiūrėkite HYDRA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra HYDRA (HYDRA)

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

HYDRA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HYDRA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti HYDRAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie HYDRA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HYDRA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

HYDRA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HYDRA (HYDRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HYDRA (HYDRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HYDRA prognozes.

Peržiūrėkite HYDRA kainos prognozę dabar!

HYDRA (HYDRA) Tokenomika

Supratimas apie HYDRA (HYDRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYDRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti HYDRA (HYDRA)

Ieškote, kaip nusipirkti HYDRA? Viskas paprasta ir patogu! HYDRA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

HYDRA į vietos valiutas

1 HYDRA(HYDRA) į VND
3,799.886
1 HYDRA(HYDRA) į AUD
A$0.218044
1 HYDRA(HYDRA) į GBP
0.105412
1 HYDRA(HYDRA) į EUR
0.12274
1 HYDRA(HYDRA) į USD
$0.1444
1 HYDRA(HYDRA) į MYR
RM0.609368
1 HYDRA(HYDRA) į TRY
5.959388
1 HYDRA(HYDRA) į JPY
¥21.2268
1 HYDRA(HYDRA) į ARS
ARS$205.6978
1 HYDRA(HYDRA) į RUB
12.200356
1 HYDRA(HYDRA) į INR
12.740412
1 HYDRA(HYDRA) į IDR
Rp2,367.212736
1 HYDRA(HYDRA) į KRW
200.834408
1 HYDRA(HYDRA) į PHP
8.256792
1 HYDRA(HYDRA) į EGP
￡E.6.947084
1 HYDRA(HYDRA) į BRL
R$0.77976
1 HYDRA(HYDRA) į CAD
C$0.199272
1 HYDRA(HYDRA) į BDT
17.58792
1 HYDRA(HYDRA) į NGN
217.797076
1 HYDRA(HYDRA) į COP
$566.273264
1 HYDRA(HYDRA) į ZAR
R.2.525556
1 HYDRA(HYDRA) į UAH
5.960832
1 HYDRA(HYDRA) į VES
Bs22.5264
1 HYDRA(HYDRA) į CLP
$138.7684
1 HYDRA(HYDRA) į PKR
Rs41.011044
1 HYDRA(HYDRA) į KZT
77.843152
1 HYDRA(HYDRA) į THB
฿4.590476
1 HYDRA(HYDRA) į TWD
NT$4.38254
1 HYDRA(HYDRA) į AED
د.إ0.529948
1 HYDRA(HYDRA) į CHF
Fr0.114076
1 HYDRA(HYDRA) į HKD
HK$1.123432
1 HYDRA(HYDRA) į AMD
֏55.176684
1 HYDRA(HYDRA) į MAD
.د.م1.303932
1 HYDRA(HYDRA) į MXN
$2.68584
1 HYDRA(HYDRA) į SAR
ريال0.5415
1 HYDRA(HYDRA) į PLN
0.525616
1 HYDRA(HYDRA) į RON
лв0.625252
1 HYDRA(HYDRA) į SEK
kr1.35014
1 HYDRA(HYDRA) į BGN
лв0.241148
1 HYDRA(HYDRA) į HUF
Ft48.537172
1 HYDRA(HYDRA) į CZK
3.012184
1 HYDRA(HYDRA) į KWD
د.ك0.044042
1 HYDRA(HYDRA) į ILS
0.479408
1 HYDRA(HYDRA) į AOA
Kz132.113004
1 HYDRA(HYDRA) į BHD
.د.ب0.0544388
1 HYDRA(HYDRA) į BMD
$0.1444
1 HYDRA(HYDRA) į DKK
kr0.921272
1 HYDRA(HYDRA) į HNL
L3.784724
1 HYDRA(HYDRA) į MUR
6.578864
1 HYDRA(HYDRA) į NAD
$2.538552
1 HYDRA(HYDRA) į NOK
kr1.433892
1 HYDRA(HYDRA) į NZD
$0.242592
1 HYDRA(HYDRA) į PAB
B/.0.1444
1 HYDRA(HYDRA) į PGK
K0.612256
1 HYDRA(HYDRA) į QAR
ر.ق0.525616
1 HYDRA(HYDRA) į RSD
дин.14.463104

HYDRA išteklius

Išsamesnei HYDRA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali HYDRA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HYDRA

Kiek HYDRA(HYDRA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HYDRA kaina USD valiuta yra 0.1444USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HYDRA į USD kaina?
Dabartinė HYDRA kaina USD valiuta yra $ 0.1444. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HYDRA rinkos kapitalizacija?
HYDRA rinkos kapitalizacija yra $ 4.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HYDRA apyvartoje?
HYDRA apyvartoje yra 28.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HYDRA kaina?
HYDRA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 52.17624526USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HYDRA kaina?
HYDRA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.14448216877486206USD.
Kokia yra HYDRA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HYDRA yra $ 57.01KUSD.
Ar HYDRA kaina šiais metais kils?
HYDRA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HYDRA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:59:17(UTC+8)

HYDRA (HYDRA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

HYDRA-į-USD skaičiuoklė

Suma

HYDRA
HYDRA
USD
USD

1 HYDRA = 0.1444 USD

Prekiauti HYDRA

HYDRAUSDT
$0.1446
$0.1446$0.1446
+0.41%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis