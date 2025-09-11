HYDRA (HYDRA) realiojo laiko kaina yra $ 0.1444. Per pastarąsias 24 valandas HYDRA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1435 iki aukščiausios $ 0.148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HYDRA kaina yra $ 52.17624526, o žemiausia – $ 0.14448216877486206.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HYDRA per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
HYDRA (HYDRA) rinkos informacija
$ 4.17M
$ 57.01K
$ 4.63M
28.90M
32,037,181.35370449
2021-06-30 00:00:00
Dabartinė HYDRA rinkos kapitalizacija yra $ 4.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.01K. HYDRA apyvartoje yra 28.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 32037181.35370449. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M
HYDRA (HYDRA) kainos istorija USD
Stebėkite HYDRA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00049
+0.34%
30 dienų
$ -0.014
-8.84%
60 dienų
$ -0.0365
-20.18%
90 dienų
$ -0.0547
-27.48%
HYDRA kainos pokytis šiandien
Šiandien HYDRA užfiksuotas $ +0.00049 (+0.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
HYDRA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.014 (-8.84%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
HYDRA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, HYDRA rodiklis pasikeitė $ -0.0365 (-20.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
HYDRA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0547 (-27.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir HYDRA (HYDRA) pokyčius?
Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.
HYDRA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų HYDRA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti HYDRA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
HYDRA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos HYDRA (HYDRA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HYDRA (HYDRA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HYDRA prognozes.
Supratimas apie HYDRA (HYDRA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HYDRAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti HYDRA (HYDRA)
Ieškote, kaip nusipirkti HYDRA? Viskas paprasta ir patogu! HYDRA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.