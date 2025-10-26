Il prezzo in tempo reale di Dephaser JPY oggi è 0.00653878 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JPYT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JPYT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Dephaser JPY oggi è 0.00653878 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JPYT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JPYT su MEXC ora.

Prezzo di Dephaser JPY (JPYT)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in JPYT:

$0.00653878
$0.00653878
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Dephaser JPY (JPYT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:45:06 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Dephaser JPY (JPYT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00645155
$ 0.00645155$ 0.00645155
Min sulle 24h
$ 0.00658469
$ 0.00658469$ 0.00658469
Max sulle 24h

$ 0.00645155
$ 0.00645155$ 0.00645155

$ 0.00658469
$ 0.00658469$ 0.00658469

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

+0.15%

+0.06%

+0.46%

+0.46%

Il prezzo in tempo reale di Dephaser JPY (JPYT) è $0.00653878. Nelle ultime 24 ore, JPYT ha oscillato tra un minimo di $ 0.00645155 e un massimo di $ 0.00658469, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di JPYT è $ 0.00682267, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00631154.

In termini di performance a breve termine, JPYT è variato del +0.15% nell'ultima ora, del +0.06% nelle 24 ore e del +0.46% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Dephaser JPY (JPYT)

$ 165.88K
$ 165.88K$ 165.88K

--
----

$ 165.88K
$ 165.88K$ 165.88K

25.37M
25.37M 25.37M

25,368,673.156511
25,368,673.156511 25,368,673.156511

L'attuale capitalizzazione di mercato di Dephaser JPY è $ 165.88K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di JPYT è 25.37M, con una fornitura totale di 25368673.156511. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 165.88K.

Cronologia dei prezzi di Dephaser JPY (JPYT) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Dephaser JPY a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Dephaser JPY in USD è stata di $ -0.0000650719.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Dephaser JPY in USD è stata di $ -0.0002008490.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Dephaser JPY in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.06%
30 giorni$ -0.0000650719-0.99%
60 giorni$ -0.0002008490-3.07%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Dephaser JPY (USD)

Quanto varrà Dephaser JPY (JPYT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Dephaser JPY (JPYT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Dephaser JPY.

JPYT in valute locali

Economia del token di Dephaser JPY (JPYT)

Comprendere l'economia del token di Dephaser JPY (JPYT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token JPYT!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Dephaser JPY (JPYT)

Quanto vale oggi Dephaser JPY (JPYT)?
Il prezzo in tempo reale di JPYT in USD è 0.00653878 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da JPYT in USD?
Il prezzo attuale di JPYT in USD è $ 0.00653878. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Dephaser JPY?
La capitalizzazione di mercato per JPYT è $ 165.88K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di JPYT?
La fornitura circolante di JPYT è 25.37M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di JPYT?
JPYT ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00682267 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di JPYT?
JPYT ha visto un prezzo ATL di 0.00631154 USD.
Qual è il volume di trading di JPYT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per JPYT è -- USD.
JPYT salirà quest'anno?
JPYT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di JPYT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:45:06 (UTC+8)

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

