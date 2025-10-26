Prezzo di Captain Ethereum (CAPTAIN)
Il prezzo in tempo reale di Captain Ethereum (CAPTAIN) è --. Nelle ultime 24 ore, CAPTAIN ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CAPTAIN è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, CAPTAIN è variato del +0.03% nell'ultima ora, del -0.34% nelle 24 ore e del +2.51% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Captain Ethereum è $ 46.22K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CAPTAIN è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 46.22K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Captain Ethereum a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Captain Ethereum in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Captain Ethereum in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Captain Ethereum in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-0.34%
|30 giorni
|$ 0
|-6.09%
|60 giorni
|$ 0
|--
|90 giorni
|$ 0
|--
Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.
Comprendere l'economia del token di Captain Ethereum (CAPTAIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CAPTAIN!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
