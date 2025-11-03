V2EX (V2EX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00552071 $ 0.00552071 $ 0.00552071 24h alacsony $ 0.00587806 $ 0.00587806 $ 0.00587806 24h magas 24h alacsony $ 0.00552071$ 0.00552071 $ 0.00552071 24h magas $ 0.00587806$ 0.00587806 $ 0.00587806 Minden idők csúcspontja $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Legalacsonyabb ár $ 0.0052682$ 0.0052682 $ 0.0052682 Árváltozás (1H) -2.96% Árváltozás (1D) -5.24% Árváltozás (7D) -9.76% Árváltozás (7D) -9.76%

V2EX (V2EX) valós idejű ár: $0.00554189. Az elmúlt 24 órában, a(z)V2EX legalacsonyabb ára $ 0.00552071, legmagasabb ára pedig $ 0.00587806 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) V2EX valaha volt legmagasabb ára $ 0.01572952, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0052682 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) V2EX változása a következő volt: -2.96% az elmúlt órában, -5.24% az elmúlt 24 órában, és -9.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

V2EX (V2EX) piaci információk

Piaci érték $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.54M$ 5.54M $ 5.54M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

A(z) V2EX jelenlegi piaci plafonja $ 5.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) V2EX keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999278.658802. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.54M.