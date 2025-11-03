TőzsdeDEX+
A(z) élő Touch Grass ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TOUCHGRASS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TOUCHGRASS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TOUCHGRASS

TOUCHGRASS árinformációk

Mi a(z) TOUCHGRASS

TOUCHGRASS hivatalos webhely

TOUCHGRASS tokenomikai adatai

TOUCHGRASS árelőrejelzés

Touch Grass Logó

Touch Grass Ár (TOUCHGRASS)

Nem listázott

1 TOUCHGRASS-USD élő ár:

$0.00010845
$0.00010845$0.00010845
-3.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Touch Grass (TOUCHGRASS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:46:59 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

-3.51%

-8.14%

-8.14%

Touch Grass (TOUCHGRASS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TOUCHGRASS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TOUCHGRASS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TOUCHGRASS változása a következő volt: -1.07% az elmúlt órában, -3.51% az elmúlt 24 órában, és -8.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Touch Grass (TOUCHGRASS) piaci információk

$ 106.99K
$ 106.99K$ 106.99K

--
----

$ 106.99K
$ 106.99K$ 106.99K

986.49M
986.49M 986.49M

986,492,733.435949
986,492,733.435949 986,492,733.435949

A(z) Touch Grass jelenlegi piaci plafonja $ 106.99K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TOUCHGRASS keringésben lévő tokenszáma 986.49M, és a teljes tokenszám 986492733.435949. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 106.99K.

Touch Grass (TOUCHGRASS) árelőzmények USD

A(z) Touch GrassUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Touch Grass USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Touch Grass USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Touch Grass USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.51%
30 nap$ 0+19.52%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS)

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Touch Grass (TOUCHGRASS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Touch Grass árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Touch Grass rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Touch Grass árelőrejelzését most!

TOUCHGRASS helyi valutákra

Touch Grass (TOUCHGRASS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TOUCHGRASS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Touch Grass (TOUCHGRASS)

Mennyit ér ma a(z) Touch Grass (TOUCHGRASS)?
A(z) élő TOUCHGRASS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TOUCHGRASS ára a(z) USD esetében?
A(z) TOUCHGRASS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Touch Grass piaci plafonja?
A(z) TOUCHGRASS piaci plafonja $ 106.99K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TOUCHGRASS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TOUCHGRASS keringésben lévő tokenszáma 986.49M USD.
Mi volt a(z) TOUCHGRASS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TOUCHGRASS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) TOUCHGRASS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TOUCHGRASS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TOUCHGRASS kereskedési volumene?
A(z) TOUCHGRASS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TOUCHGRASS ára emelkedni fog idén?
A(z) TOUCHGRASS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TOUCHGRASS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:46:59 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

