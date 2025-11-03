fxhash Ár (FXH)
fxhash (FXH) valós idejű ár: $0.00503765. Az elmúlt 24 órában, a(z)FXH legalacsonyabb ára $ 0.005001, legmagasabb ára pedig $ 0.00552559 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FXH valaha volt legmagasabb ára $ 0.03486908, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00382405 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FXH változása a következő volt: +0.13% az elmúlt órában, -6.83% az elmúlt 24 órában, és -23.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) fxhash jelenlegi piaci plafonja $ 2.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FXH keringésben lévő tokenszáma 520.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.00M.
A(z) fxhashUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000369564465238692.
A(z) fxhash USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0009743097.
A(z) fxhash USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0017887798.
A(z) fxhash USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.005009704595353952.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.000369564465238692
|-6.83%
|30 nap
|$ -0.0009743097
|-19.34%
|60 nap
|$ -0.0017887798
|-35.50%
|90 nap
|$ -0.005009704595353952
|-49.86%
The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks
