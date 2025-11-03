fxhash (FXH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.005001 $ 0.005001 $ 0.005001 24h alacsony $ 0.00552559 $ 0.00552559 $ 0.00552559 24h magas 24h alacsony $ 0.005001$ 0.005001 $ 0.005001 24h magas $ 0.00552559$ 0.00552559 $ 0.00552559 Minden idők csúcspontja $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Legalacsonyabb ár $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Árváltozás (1H) +0.13% Árváltozás (1D) -6.83% Árváltozás (7D) -23.20% Árváltozás (7D) -23.20%

fxhash (FXH) valós idejű ár: $0.00503765. Az elmúlt 24 órában, a(z)FXH legalacsonyabb ára $ 0.005001, legmagasabb ára pedig $ 0.00552559 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) FXH valaha volt legmagasabb ára $ 0.03486908, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00382405 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) FXH változása a következő volt: +0.13% az elmúlt órában, -6.83% az elmúlt 24 órában, és -23.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

fxhash (FXH) piaci információk

Piaci érték $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Forgalomban lévő készlet 520.00M 520.00M 520.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) fxhash jelenlegi piaci plafonja $ 2.60M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) FXH keringésben lévő tokenszáma 520.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.00M.