A(z) élő WorldAssets ár ma 0.6772 USD. Kövesd nyomon a(z) INC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) INC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

WorldAssets Logó

WorldAssets árfolyam(INC)

1 INC-USD élő ár:

$0.677
+18.70%1D
USD
WorldAssets (INC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:34:45 (UTC+8)

WorldAssets (INC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.5552
24h alacsony
$ 0.98
24h magas

$ 0.5552
$ 0.98
--
--
-1.46%

+18.70%

+577.20%

+577.20%

WorldAssets (INC) valós idejű ár: $ 0.6772. Az elmúlt 24 órában, a(z)INC legalacsonyabb ára $ 0.5552, legmagasabb ára pedig $ 0.98 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) INC valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) INC változása a következő volt: -1.46% az elmúlt órában, +18.70% az elmúlt 24 órában, és +577.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

WorldAssets (INC) piaci információk

--
$ 42.96K
$ 203.16M
--
300,000,000
ETH

A(z) WorldAssets jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 42.96K. A(z) INC keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 300000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 203.16M.

WorldAssets (INC) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a WorldAssets mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.106655+18.70%
30 nap$ +0.5772+577.20%
60 nap$ +0.5772+577.20%
90 nap$ +0.5772+577.20%
WorldAssets árváltozása ma

A mai napon a(z) INC ára $ +0.106655 (+18.70%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

WorldAssets 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.5772 (+577.20%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

WorldAssets 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) INC ára $ +0.5772 (+577.20%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

WorldAssets 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.5772 (+577.20%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) WorldAssets (INC) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) WorldAssets árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál WorldAssets befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd INC a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről WorldAssets a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a WorldAssets vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

WorldAssets árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WorldAssets (INC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WorldAssets (INC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WorldAssets rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) WorldAssets árelőrejelzését most!

WorldAssets (INC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WorldAssets (INC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INC token kapcsán!

Hogyan vásárolj WorldAssets (INC)

A következőt szeretnél vásárolni: WorldAssets? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz WorldAssets eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

INC helyi valutákra

1 WorldAssets(INC) - VND
17,820.518
1 WorldAssets(INC) - AUD
A$1.022572
1 WorldAssets(INC) - GBP
0.494356
1 WorldAssets(INC) - EUR
0.57562
1 WorldAssets(INC) - USD
$0.6772
1 WorldAssets(INC) - MYR
RM2.84424
1 WorldAssets(INC) - TRY
28.042852
1 WorldAssets(INC) - JPY
¥99.5484
1 WorldAssets(INC) - ARS
ARS$964.6714
1 WorldAssets(INC) - RUB
55.672612
1 WorldAssets(INC) - INR
60.087956
1 WorldAssets(INC) - IDR
Rp11,286.662152
1 WorldAssets(INC) - KRW
953.80234
1 WorldAssets(INC) - PHP
39.20988
1 WorldAssets(INC) - EGP
￡E.32.322756
1 WorldAssets(INC) - BRL
R$3.609476
1 WorldAssets(INC) - CAD
C$0.941308
1 WorldAssets(INC) - BDT
82.38138
1 WorldAssets(INC) - NGN
991.502064
1 WorldAssets(INC) - COP
$2,635.01906
1 WorldAssets(INC) - ZAR
R.11.661384
1 WorldAssets(INC) - UAH
27.927728
1 WorldAssets(INC) - TZS
T.Sh.1,663.8804
1 WorldAssets(INC) - VES
Bs125.282
1 WorldAssets(INC) - CLP
$649.4348
1 WorldAssets(INC) - PKR
Rs190.489588
1 WorldAssets(INC) - KZT
370.658648
1 WorldAssets(INC) - THB
฿21.920964
1 WorldAssets(INC) - TWD
NT$20.613968
1 WorldAssets(INC) - AED
د.إ2.485324
1 WorldAssets(INC) - CHF
Fr0.534988
1 WorldAssets(INC) - HKD
HK$5.261844
1 WorldAssets(INC) - AMD
֏259.462408
1 WorldAssets(INC) - MAD
.د.م6.155748
1 WorldAssets(INC) - MXN
$12.453708
1 WorldAssets(INC) - SAR
ريال2.532728
1 WorldAssets(INC) - ETB
Br98.254948
1 WorldAssets(INC) - KES
KSh87.453608
1 WorldAssets(INC) - JOD
د.أ0.4801348
1 WorldAssets(INC) - PLN
2.451464
1 WorldAssets(INC) - RON
лв2.932276
1 WorldAssets(INC) - SEK
kr6.345364
1 WorldAssets(INC) - BGN
лв1.124152
1 WorldAssets(INC) - HUF
Ft224.234464
1 WorldAssets(INC) - CZK
13.990952
1 WorldAssets(INC) - KWD
د.ك0.2072232
1 WorldAssets(INC) - ILS
2.23476
1 WorldAssets(INC) - BOB
Bs4.67268
1 WorldAssets(INC) - AZN
1.15124
1 WorldAssets(INC) - TJS
SM6.304732
1 WorldAssets(INC) - GEL
1.841984
1 WorldAssets(INC) - AOA
Kz620.714748
1 WorldAssets(INC) - BHD
.د.ب0.2546272
1 WorldAssets(INC) - BMD
$0.6772
1 WorldAssets(INC) - DKK
kr4.306992
1 WorldAssets(INC) - HNL
L17.70878
1 WorldAssets(INC) - MUR
30.683932
1 WorldAssets(INC) - NAD
$11.668156
1 WorldAssets(INC) - NOK
kr6.744912
1 WorldAssets(INC) - NZD
$1.158012
1 WorldAssets(INC) - PAB
B/.0.6772
1 WorldAssets(INC) - PGK
K2.8781
1 WorldAssets(INC) - QAR
ر.ق2.465008
1 WorldAssets(INC) - RSD
дин.67.58456
1 WorldAssets(INC) - UZS
soʻm8,159.034268
1 WorldAssets(INC) - ALL
L55.794508
1 WorldAssets(INC) - ANG
ƒ1.212188
1 WorldAssets(INC) - AWG
ƒ1.21896
1 WorldAssets(INC) - BBD
$1.3544
1 WorldAssets(INC) - BAM
KM1.124152
1 WorldAssets(INC) - BIF
Fr1,991.6452
1 WorldAssets(INC) - BND
$0.866816
1 WorldAssets(INC) - BSD
$0.6772
1 WorldAssets(INC) - JMD
$108.731232
1 WorldAssets(INC) - KHR
2,719.675832
1 WorldAssets(INC) - KMF
Fr283.7468
1 WorldAssets(INC) - LAK
14,721.738836
1 WorldAssets(INC) - LKR
Rs204.771736
1 WorldAssets(INC) - MDL
L11.336328
1 WorldAssets(INC) - MGA
Ar3,023.210416
1 WorldAssets(INC) - MOP
P5.424372
1 WorldAssets(INC) - MVR
10.36116
1 WorldAssets(INC) - MWK
MK1,175.693692
1 WorldAssets(INC) - MZN
MT43.27308
1 WorldAssets(INC) - NPR
Rs96.29784
1 WorldAssets(INC) - PYG
4,768.8424
1 WorldAssets(INC) - RWF
Fr979.9084
1 WorldAssets(INC) - SBD
$5.573356
1 WorldAssets(INC) - SCR
9.900664
1 WorldAssets(INC) - SRD
$25.80132
1 WorldAssets(INC) - SVC
$5.918728
1 WorldAssets(INC) - SZL
L11.661384
1 WorldAssets(INC) - TMT
m2.3702
1 WorldAssets(INC) - TND
د.ت1.9720064
1 WorldAssets(INC) - TTD
$4.584644
1 WorldAssets(INC) - UGX
Sh2,343.112
1 WorldAssets(INC) - XAF
Fr377.8776
1 WorldAssets(INC) - XCD
$1.82844
1 WorldAssets(INC) - XOF
Fr377.8776
1 WorldAssets(INC) - XPF
Fr68.3972
1 WorldAssets(INC) - BWP
P8.993216
1 WorldAssets(INC) - BZD
$1.361172
1 WorldAssets(INC) - CVE
$63.595852
1 WorldAssets(INC) - DJF
Fr120.5416
1 WorldAssets(INC) - DOP
$42.39272
1 WorldAssets(INC) - DZD
د.ج87.683856
1 WorldAssets(INC) - FJD
$1.5237
1 WorldAssets(INC) - GNF
Fr5,888.254
1 WorldAssets(INC) - GTQ
Q5.187352
1 WorldAssets(INC) - GYD
$141.609292
1 WorldAssets(INC) - ISK
kr81.9412

WorldAssets Forrás

A(z) WorldAssets alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos WorldAssets Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WorldAssets

Mennyit ér ma a(z) WorldAssets (INC)?
A(z) élő INC ár a(z) USD esetében 0.6772 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) INC ára a(z) USD esetében?
A(z) INC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.6772. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) WorldAssets piaci plafonja?
A(z) INC piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) INC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) INC keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) INC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) INC mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) INC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) INC mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) INC kereskedési volumene?
A(z) INC élő 24 órás kereskedési volumene $ 42.96K USD.
A(z) INC ára emelkedni fog idén?
A(z) INC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) INC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
WorldAssets (INC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

INC-USD kalkulátor

Összeg

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.6772 USD

INC kereskedés

INC/USDT
$0.677
$0.677$0.677
+18.50%

Csatlakozzon még ma a MEXC-hez

-- Spot készítői díj, -- Spot elfogadói díj
-- Futures készítői díj, -- Futures elfogadói díj