Mi a(z) WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA. The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál WorldAssets befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.



WorldAssets árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) WorldAssets (INC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) WorldAssets (INC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) WorldAssets rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

WorldAssets (INC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) WorldAssets (INC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) INC token kapcsán!

Hogyan vásárolj WorldAssets (INC)

A következőt szeretnél vásárolni: WorldAssets? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz WorldAssets eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések WorldAssets Mennyit ér ma a(z) WorldAssets (INC)? A(z) élő INC ár a(z) USD esetében 0.6772 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) INC ára a(z) USD esetében? $ 0.6772 . Keresd fel a A(z) INC jelenlegi ára a(z) USD esetében. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért. Mi a(z) WorldAssets piaci plafonja? A(z) INC piaci plafonja -- USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) INC keringésben lévő tokenszáma? A(z) INC keringésben lévő tokenszáma -- USD . Mi volt a(z) INC mindenkori legmagasabb ára? A(z) INC mindenkori legmagasabb ára -- USD . Mi volt a(z) INC mindenkori legmagasabb ár? A(z) INC mindenkori legalacsonyabb ára -- USD . Mekkora a(z) INC kereskedési volumene? A(z) INC élő 24 órás kereskedési volumene $ 42.96K USD . A(z) INC ára emelkedni fog idén? A(z) INC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) INC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.

WorldAssets (INC) fontos iparági frissítések

