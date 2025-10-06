TőzsdeDEX+
A(z) élő Echo ár ma 0.033 USD. Kövesd nyomon a(z) ECHO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ECHO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ECHO

ECHO árinformációk

Mi a(z) ECHO

ECHO fehér könyv

ECHO hivatalos webhely

ECHO tokenomikai adatai

ECHO árelőrejelzés

ECHO előzmények

ECHO Vásárlási útmutató

ECHO-fiat valutaváltó

ECHO spot

ECHO USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Echo Logó

Echo árfolyam(ECHO)

1 ECHO-USD élő ár:

+0.27%1D
USD
Echo (ECHO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:55:10 (UTC+8)

Echo (ECHO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
Echo (ECHO) valós idejű ár: $ 0.033. Az elmúlt 24 órában, a(z)ECHO legalacsonyabb ára $ 0.03254, legmagasabb ára pedig $ 0.03512 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ECHO valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ECHO változása a következő volt: -0.55% az elmúlt órában, +0.27% az elmúlt 24 órában, és -11.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Echo (ECHO) piaci információk

$ 56.74K
$ 56.74K$ 56.74K

$ 33.00M
$ 33.00M$ 33.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

APTOS

A(z) Echo jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 56.74K. A(z) ECHO keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.00M.

Echo (ECHO) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Echo mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.000089+0.27%
30 nap$ -0.00752-18.56%
60 nap$ +0.00248+8.12%
90 nap$ +0.01186+56.10%
Echo árváltozása ma

A mai napon a(z) ECHO ára $ +0.000089 (+0.27%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Echo 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.00752 (-18.56%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Echo 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ECHO ára $ +0.00248 (+8.12%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Echo 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.01186 (+56.10%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Echo (ECHO) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Echo árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Echo (ECHO)

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Echo elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Echo befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ECHO a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Echo a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Echo vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Echo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Echo (ECHO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Echo (ECHO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Echo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Echo árelőrejelzését most!

Echo (ECHO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Echo (ECHO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ECHO token kapcsán!

Hogyan vásárolj Echo (ECHO)

A következőt szeretnél vásárolni: Echo? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Echo eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ECHO helyi valutákra

Echo Forrás

A(z) Echo alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Echo Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Echo

Mennyit ér ma a(z) Echo (ECHO)?
A(z) élő ECHO ár a(z) USD esetében 0.033 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ECHO ára a(z) USD esetében?
A(z) ECHO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.033. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Echo piaci plafonja?
A(z) ECHO piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ECHO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ECHO keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ECHO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ECHO mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ECHO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ECHO mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ECHO kereskedési volumene?
A(z) ECHO élő 24 órás kereskedési volumene $ 56.74K USD.
A(z) ECHO ára emelkedni fog idén?
A(z) ECHO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ECHO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:55:10 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

