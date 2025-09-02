WELL3 ($WELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00279651 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) -5.28%

WELL3 ($WELL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $WELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $WELL je $ 0.00279651, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $WELL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i -5.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WELL3 ($WELL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.87M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.90M Količina u optjecaju 6.58B Ukupna količina 42,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WELL3 je $ 1.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $WELL je 6.58B, s ukupnom količinom od 42000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.90M.