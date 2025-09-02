Solnic (SOLNIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00453636 $ 0.00453636 $ 0.00453636 24-satna najniža cijena $ 0.00497388 $ 0.00497388 $ 0.00497388 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00453636$ 0.00453636 $ 0.00453636 24-satna najviša cijena $ 0.00497388$ 0.00497388 $ 0.00497388 Najviša cijena ikada $ 0.01108836$ 0.01108836 $ 0.01108836 Najniža cijena $ 0.00290478$ 0.00290478 $ 0.00290478 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) +4.47% Promjena cijene (7D) -1.24% Promjena cijene (7D) -1.24%

Solnic (SOLNIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00497548. Tijekom protekla 24 sata, SOLNICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00453636 i najviše cijene $ 0.00497388, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLNIC je $ 0.01108836, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00290478.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLNIC se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +4.47% u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solnic (SOLNIC)

Tržišna kapitalizacija $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.68M$ 4.68M $ 4.68M Količina u optjecaju 939.87M 939.87M 939.87M Ukupna količina 939,869,395.740701 939,869,395.740701 939,869,395.740701

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solnic je $ 4.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLNIC je 939.87M, s ukupnom količinom od 939869395.740701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.68M.