Solnic Cijena (SOLNIC)
+0.22%
+4.47%
-1.24%
-1.24%
Solnic (SOLNIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00497548. Tijekom protekla 24 sata, SOLNICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00453636 i najviše cijene $ 0.00497388, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLNIC je $ 0.01108836, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00290478.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLNIC se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +4.47% u posljednjih 24 sata i -1.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solnic je $ 4.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLNIC je 939.87M, s ukupnom količinom od 939869395.740701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.68M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solnic u USD iznosila je $ +0.00021297.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solnic u USD iznosila je $ -0.0000673988.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solnic u USD iznosila je $ +0.0018454343.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solnic u USD iznosila je $ -0.000194114616769355.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00021297
|+4.47%
|30 dana
|$ -0.0000673988
|-1.35%
|60 dana
|$ +0.0018454343
|+37.09%
|90 dana
|$ -0.000194114616769355
|-3.75%
The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.
