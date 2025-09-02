SNPad (SNPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01153878 24-satna najviša cijena $ 0.01432935 Najviša cijena ikada $ 0.051834 Najniža cijena $ 0.01018394 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +20.01% Promjena cijene (7D) -2.50%

SNPad (SNPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.01423731. Tijekom protekla 24 sata, SNPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01153878 i najviše cijene $ 0.01432935, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNPAD je $ 0.051834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01018394.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNPAD se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +20.01% u posljednjih 24 sata i -2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SNPad (SNPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.99M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.99M Količina u optjecaju 280.00M Ukupna količina 280,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SNPad je $ 3.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNPAD je 280.00M, s ukupnom količinom od 280000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.99M.