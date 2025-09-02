Više o SNPAD

SNPad Cijena (SNPAD)

1 SNPAD u USD cijena uživo:

$0.01423279
$0.01423279
+19.90%1D
Grafikon aktualnih cijena SNPad (SNPAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:59:54 (UTC+8)

SNPad (SNPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01153878
24-satna najniža cijena
$ 0.01432935
24-satna najviša cijena

$ 0.01153878
$ 0.01432935
$ 0.051834
$ 0.01018394
-0.18%

+20.01%

-2.50%

-2.50%

SNPad (SNPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.01423731. Tijekom protekla 24 sata, SNPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01153878 i najviše cijene $ 0.01432935, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNPAD je $ 0.051834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01018394.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNPAD se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +20.01% u posljednjih 24 sata i -2.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SNPad (SNPAD)

$ 3.99M
--
$ 3.99M
280.00M
280,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija SNPad je $ 3.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNPAD je 280.00M, s ukupnom količinom od 280000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.99M.

SNPad (SNPAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SNPad u USD iznosila je $ +0.00237381.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SNPad u USD iznosila je $ +0.0033609576.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SNPad u USD iznosila je $ -0.0000297915.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SNPad u USD iznosila je $ -0.00087322293164196.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00237381+20.01%
30 dana$ +0.0033609576+23.61%
60 dana$ -0.0000297915-0.20%
90 dana$ -0.00087322293164196-5.77%

Što je SNPad (SNPAD)

SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

SNPad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SNPad (SNPAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SNPad (SNPAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SNPad.

Provjerite SNPad predviđanje cijene sada!

SNPAD u lokalnim valutama

SNPad (SNPAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SNPad (SNPAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNPAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SNPad (SNPAD)

Koliko SNPad (SNPAD) vrijedi danas?
Cijena SNPAD uživo u USD je 0.01423731 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNPAD u USD?
Trenutačna cijena SNPAD u USD je $ 0.01423731. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SNPad?
Tržišna kapitalizacija za SNPAD je $ 3.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNPAD?
Količina u optjecaju za SNPAD je 280.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNPAD?
SNPAD je postigao ATH cijenu od 0.051834 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNPAD?
SNPAD je vidio ATL cijenu od 0.01018394 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNPAD?
24-satni obujam trgovanja za SNPAD je -- USD.
Hoće li SNPAD još narasti ove godine?
SNPAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNPAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SNPad (SNPAD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.