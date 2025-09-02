Scorpio (SCORPIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00768248$ 0.00768248 $ 0.00768248 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.75% Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) -21.39% Promjena cijene (7D) -21.39%

Scorpio (SCORPIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCORPIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCORPIO je $ 0.00768248, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCORPIO se promijenio za -1.75% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i -21.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scorpio (SCORPIO)

Tržišna kapitalizacija $ 685.83K$ 685.83K $ 685.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 685.83K$ 685.83K $ 685.83K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,997,404.164884 999,997,404.164884 999,997,404.164884

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scorpio je $ 685.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCORPIO je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997404.164884. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 685.83K.