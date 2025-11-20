roule token Cijena danas

Trenutačna cijena roule token (ROUL) danas je $ 0.00312057, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ROUL u USD je $ 0.00312057 po ROUL.

roule token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 225,701, s količinom u optjecaju od 72.33M ROUL. Tijekom posljednja 24 sata, ROUL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00858746, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00109265.

U kratkoročnim performansama, ROUL se kretao -- u posljednjem satu i -9.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu roule token (ROUL)

Tržišna kapitalizacija $ 225.70K$ 225.70K $ 225.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 312.06K$ 312.06K $ 312.06K Količina u optjecaju 72.33M 72.33M 72.33M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

