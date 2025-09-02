Revuto (REVU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00433209 24-satna najniža cijena $ 0.004693 24-satna najviša cijena $ 0.240161 Najviša cijena ikada $ 0.00381177 Najniža cijena Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -7.24% Promjena cijene (7D) +12.13%

Revuto (REVU) cijena u stvarnom vremenu je $0.00434964. Tijekom protekla 24 sata, REVUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00433209 i najviše cijene $ 0.004693, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REVU je $ 0.240161, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00381177.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REVU se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -7.24% u posljednjih 24 sata i +12.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Revuto (REVU)

Tržišna kapitalizacija $ 792.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.22M Količina u optjecaju 182.11M Ukupna količina 280,125,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Revuto je $ 792.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REVU je 182.11M, s ukupnom količinom od 280125000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.22M.