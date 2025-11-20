RefundYourSOL Cijena danas

Trenutačna cijena RefundYourSOL (RYS) danas je --, s promjenom od 1.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RYS u USD je -- po RYS.

RefundYourSOL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 652,755, s količinom u optjecaju od 970.36M RYS. Tijekom posljednja 24 sata, RYS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00336875, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, RYS se kretao -1.16% u posljednjem satu i -18.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RefundYourSOL (RYS)

Tržišna kapitalizacija $ 652.76K$ 652.76K $ 652.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 652.76K$ 652.76K $ 652.76K Količina u optjecaju 970.36M 970.36M 970.36M Ukupna količina 970,364,823.098306 970,364,823.098306 970,364,823.098306

Trenutačna tržišna kapitalizacija RefundYourSOL je $ 652.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RYS je 970.36M, s ukupnom količinom od 970364823.098306. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 652.76K.