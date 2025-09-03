prerich (PRERICH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00007748 24-satna najviša cijena $ 0.00008203 Najviša cijena ikada $ 0.00062044 Najniža cijena $ 0.00003407 Promjena cijene (1H) -1.02% Promjena cijene (1D) +2.42% Promjena cijene (7D) +7.53%

prerich (PRERICH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00008069. Tijekom protekla 24 sata, PRERICHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00007748 i najviše cijene $ 0.00008203, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PRERICH je $ 0.00062044, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003407.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PRERICH se promijenio za -1.02% u posljednjih sat vremena, +2.42% u posljednjih 24 sata i +7.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu prerich (PRERICH)

Tržišna kapitalizacija $ 80.46K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.46K Količina u optjecaju 999.75M Ukupna količina 999,748,310.773294

Trenutačna tržišna kapitalizacija prerich je $ 80.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PRERICH je 999.75M, s ukupnom količinom od 999748310.773294. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.46K.