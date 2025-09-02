Planq (PLQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00226182 $ 0.00226182 $ 0.00226182 24-satna najniža cijena $ 0.00229791 $ 0.00229791 $ 0.00229791 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00226182$ 0.00226182 $ 0.00226182 24-satna najviša cijena $ 0.00229791$ 0.00229791 $ 0.00229791 Najviša cijena ikada $ 0.997878$ 0.997878 $ 0.997878 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) +5.10% Promjena cijene (7D) +5.10%

Planq (PLQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00228819. Tijekom protekla 24 sata, PLQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00226182 i najviše cijene $ 0.00229791, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLQ je $ 0.997878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLQ se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i +5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Planq (PLQ)

Tržišna kapitalizacija $ 320.84K$ 320.84K $ 320.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 321.47K$ 321.47K $ 321.47K Količina u optjecaju 140.22M 140.22M 140.22M Ukupna količina 140,493,302.7208252 140,493,302.7208252 140,493,302.7208252

Trenutačna tržišna kapitalizacija Planq je $ 320.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PLQ je 140.22M, s ukupnom količinom od 140493302.7208252. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 321.47K.