PERQ (PERQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01227992 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +14.68% Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) +13.73%

PERQ (PERQ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PERQtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PERQ je $ 0.01227992, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PERQ se promijenio za +14.68% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i +13.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PERQ (PERQ)

Tržišna kapitalizacija $ 318.31K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M Količina u optjecaju 577.36M Ukupna količina 1,997,352,724.55638

Trenutačna tržišna kapitalizacija PERQ je $ 318.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PERQ je 577.36M, s ukupnom količinom od 1997352724.55638. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.