Passage (PASG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00113326 $ 0.00113326 $ 0.00113326 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00113326$ 0.00113326 $ 0.00113326 Najviša cijena ikada $ 0.119904$ 0.119904 $ 0.119904 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.63% Promjena cijene (1D) -6.46% Promjena cijene (7D) -14.70% Promjena cijene (7D) -14.70%

Passage (PASG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00102076. Tijekom protekla 24 sata, PASGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00113326, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PASG je $ 0.119904, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PASG se promijenio za -0.63% u posljednjih sat vremena, -6.46% u posljednjih 24 sata i -14.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Passage (PASG)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Količina u optjecaju 1.30B 1.30B 1.30B Ukupna količina 1,343,771,508.0 1,343,771,508.0 1,343,771,508.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Passage je $ 1.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PASG je 1.30B, s ukupnom količinom od 1343771508.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.37M.