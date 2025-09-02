michi ($MICHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02124135 24-satna najviša cijena $ 0.02297218 Najviša cijena ikada $ 0.587659 Najniža cijena $ 0.01355204 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -1.80% Promjena cijene (7D) -5.40%

michi ($MICHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02247548. Tijekom protekla 24 sata, $MICHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02124135 i najviše cijene $ 0.02297218, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $MICHI je $ 0.587659, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01355204.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $MICHI se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.80% u posljednjih 24 sata i -5.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu michi ($MICHI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.48M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.48M Količina u optjecaju 555.77M Ukupna količina 555,770,695.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija michi je $ 12.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MICHI je 555.77M, s ukupnom količinom od 555770695.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.48M.