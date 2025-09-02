Više o LUCA

LUCA Cijena (LUCA)

1 LUCA u USD cijena uživo:

$0.405839
$0.405839
-2.40%1D
Grafikon aktualnih cijena LUCA (LUCA)
LUCA (LUCA) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.391601
$ 0.391601
$ 0.417052
$ 0.417052
$ 0.391601
$ 0.391601

$ 0.417052
$ 0.417052

$ 9.47
$ 9.47

$ 0.065876
$ 0.065876

+2.53%

-2.37%

-16.08%

-16.08%

LUCA (LUCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.406014. Tijekom protekla 24 sata, LUCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.391601 i najviše cijene $ 0.417052, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCA je $ 9.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.065876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCA se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, -2.37% u posljednjih 24 sata i -16.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LUCA (LUCA)

$ 2.22M
$ 2.22M

----

$ 2.53M
$ 2.53M

5.47M
5.47M

6,245,709.657971498
6,245,709.657971498

Trenutačna tržišna kapitalizacija LUCA je $ 2.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCA je 5.47M, s ukupnom količinom od 6245709.657971498. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.53M.

LUCA (LUCA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LUCA u USD iznosila je $ -0.0098710861784187.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LUCA u USD iznosila je $ -0.1545696516.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LUCA u USD iznosila je $ -0.0850715856.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LUCA u USD iznosila je $ -0.2596630866795797.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0098710861784187-2.37%
30 dana$ -0.1545696516-38.07%
60 dana$ -0.0850715856-20.95%
90 dana$ -0.2596630866795797-39.00%

Što je LUCA (LUCA)

ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network.

LUCA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LUCA (LUCA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LUCA (LUCA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LUCA.

Provjerite LUCA predviđanje cijene sada!

LUCA u lokalnim valutama

LUCA (LUCA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LUCA (LUCA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUCA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LUCA (LUCA)

Koliko LUCA (LUCA) vrijedi danas?
Cijena LUCA uživo u USD je 0.406014 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUCA u USD?
Trenutačna cijena LUCA u USD je $ 0.406014. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LUCA?
Tržišna kapitalizacija za LUCA je $ 2.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUCA?
Količina u optjecaju za LUCA je 5.47M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUCA?
LUCA je postigao ATH cijenu od 9.47 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUCA?
LUCA je vidio ATL cijenu od 0.065876 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUCA?
24-satni obujam trgovanja za LUCA je -- USD.
Hoće li LUCA još narasti ove godine?
LUCA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUCA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
