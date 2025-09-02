LUCA (LUCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.391601 24-satna najniža cijena $ 0.417052 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 9.47 Najniža cijena $ 0.065876 Promjena cijene (1H) +2.53% Promjena cijene (1D) -2.37% Promjena cijene (7D) -16.08%

LUCA (LUCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.406014. Tijekom protekla 24 sata, LUCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.391601 i najviše cijene $ 0.417052, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUCA je $ 9.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.065876.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUCA se promijenio za +2.53% u posljednjih sat vremena, -2.37% u posljednjih 24 sata i -16.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LUCA (LUCA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.22M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.53M Količina u optjecaju 5.47M Ukupna količina 6,245,709.657971498

Trenutačna tržišna kapitalizacija LUCA je $ 2.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUCA je 5.47M, s ukupnom količinom od 6245709.657971498. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.53M.