Više o HBB

HBB Informacije o cijeni

HBB Službena web stranica

HBB Tokenomija

HBB Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Hubble Logotip

Hubble Cijena (HBB)

Neuvršten

1 HBB u USD cijena uživo:

$0.00792305
$0.00792305$0.00792305
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Hubble (HBB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:00:29 (UTC+8)

Hubble (HBB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00781833
$ 0.00781833$ 0.00781833
24-satna najniža cijena
$ 0.00796856
$ 0.00796856$ 0.00796856
24-satna najviša cijena

$ 0.00781833
$ 0.00781833$ 0.00781833

$ 0.00796856
$ 0.00796856$ 0.00796856

$ 5.12
$ 5.12$ 5.12

$ 0.0049157
$ 0.0049157$ 0.0049157

-0.28%

+0.49%

+0.63%

+0.63%

Hubble (HBB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00792305. Tijekom protekla 24 sata, HBBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00781833 i najviše cijene $ 0.00796856, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HBB je $ 5.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0049157.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HBB se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i +0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hubble (HBB)

$ 541.70K
$ 541.70K$ 541.70K

--
----

$ 793.15K
$ 793.15K$ 793.15K

68.30M
68.30M 68.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hubble je $ 541.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HBB je 68.30M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 793.15K.

Hubble (HBB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hubble u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hubble u USD iznosila je $ +0.0039052523.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hubble u USD iznosila je $ +0.0012540944.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hubble u USD iznosila je $ +0.002054850704898027.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.49%
30 dana$ +0.0039052523+49.29%
60 dana$ +0.0012540944+15.83%
90 dana$ +0.002054850704898027+35.02%

Što je Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Hubble (HBB)

Službena web-stranica

Hubble Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hubble (HBB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hubble (HBB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hubble.

Provjerite Hubble predviđanje cijene sada!

HBB u lokalnim valutama

Hubble (HBB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hubble (HBB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HBB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hubble (HBB)

Koliko Hubble (HBB) vrijedi danas?
Cijena HBB uživo u USD je 0.00792305 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HBB u USD?
Trenutačna cijena HBB u USD je $ 0.00792305. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hubble?
Tržišna kapitalizacija za HBB je $ 541.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HBB?
Količina u optjecaju za HBB je 68.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HBB?
HBB je postigao ATH cijenu od 5.12 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HBB?
HBB je vidio ATL cijenu od 0.0049157 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HBB?
24-satni obujam trgovanja za HBB je -- USD.
Hoće li HBB još narasti ove godine?
HBB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HBB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:00:29 (UTC+8)

Hubble (HBB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.