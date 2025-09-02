Hubble (HBB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00781833 24-satna najviša cijena $ 0.00796856 Najviša cijena ikada $ 5.12 Najniža cijena $ 0.0049157 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) +0.49% Promjena cijene (7D) +0.63%

Hubble (HBB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00792305. Tijekom protekla 24 sata, HBBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00781833 i najviše cijene $ 0.00796856, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HBB je $ 5.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0049157.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HBB se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i +0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hubble (HBB)

Tržišna kapitalizacija $ 541.70K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 793.15K Količina u optjecaju 68.30M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hubble je $ 541.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HBB je 68.30M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 793.15K.