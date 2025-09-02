Više o FROTH

Froth Cijena (FROTH)

1 FROTH u USD cijena uživo:

$0.00257632
-4.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Froth (FROTH)
Froth (FROTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00251037
24-satna najniža cijena
$ 0.0026855
24-satna najviša cijena

$ 0.00251037
$ 0.0026855
$ 0.00332443
$ 0
+0.10%

-4.32%

+7.60%

+7.60%

Froth (FROTH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00256936. Tijekom protekla 24 sata, FROTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00251037 i najviše cijene $ 0.0026855, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROTH je $ 0.00332443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROTH se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -4.32% u posljednjih 24 sata i +7.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Froth (FROTH)

$ 2.52M
--
$ 2.52M
978.84M
978.84M 978.84M

978,835,412.8194563
978,835,412.8194563 978,835,412.8194563

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froth je $ 2.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROTH je 978.84M, s ukupnom količinom od 978835412.8194563. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.52M.

Froth (FROTH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Froth u USD iznosila je $ -0.000116132127177159.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Froth u USD iznosila je $ +0.0007927012.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Froth u USD iznosila je $ +0.0000018877.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Froth u USD iznosila je $ +0.00247370375656093672.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000116132127177159-4.32%
30 dana$ +0.0007927012+30.85%
60 dana$ +0.0000018877+0.07%
90 dana$ +0.00247370375656093672+2,586.03%

Što je Froth (FROTH)

Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.

Resurs Froth (FROTH)

Froth Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Froth (FROTH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Froth (FROTH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Froth.

Provjerite Froth predviđanje cijene sada!

FROTH u lokalnim valutama

Froth (FROTH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Froth (FROTH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FROTH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Froth (FROTH)

Koliko Froth (FROTH) vrijedi danas?
Cijena FROTH uživo u USD je 0.00256936 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FROTH u USD?
Trenutačna cijena FROTH u USD je $ 0.00256936. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Froth?
Tržišna kapitalizacija za FROTH je $ 2.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FROTH?
Količina u optjecaju za FROTH je 978.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FROTH?
FROTH je postigao ATH cijenu od 0.00332443 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FROTH?
FROTH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FROTH?
24-satni obujam trgovanja za FROTH je -- USD.
Hoće li FROTH još narasti ove godine?
FROTH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FROTH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Froth (FROTH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

