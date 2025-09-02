Froth (FROTH) Informacije o cijeni (USD)

Froth (FROTH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00256936. Tijekom protekla 24 sata, FROTHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00251037 i najviše cijene $ 0.0026855, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROTH je $ 0.00332443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROTH se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -4.32% u posljednjih 24 sata i +7.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Froth (FROTH)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Froth je $ 2.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FROTH je 978.84M, s ukupnom količinom od 978835412.8194563. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.52M.