Electronic USD (EUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.98884 $ 0.98884 $ 0.98884 24-satna najniža cijena $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.98884$ 0.98884 $ 0.98884 24-satna najviša cijena $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Najviša cijena ikada $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Najniža cijena $ 0.867067$ 0.867067 $ 0.867067 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.01%

Electronic USD (EUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, EUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.98884 i najviše cijene $ 1.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EUSD je $ 1.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.867067.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EUSD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Electronic USD (EUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 25.27M$ 25.27M $ 25.27M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.27M$ 25.27M $ 25.27M Količina u optjecaju 25.26M 25.26M 25.26M Ukupna količina 25,263,454.78286313 25,263,454.78286313 25,263,454.78286313

Trenutačna tržišna kapitalizacija Electronic USD je $ 25.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EUSD je 25.26M, s ukupnom količinom od 25263454.78286313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.27M.