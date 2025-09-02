Više o EUSD

Electronic USD Logotip

Electronic USD Cijena (EUSD)

Neuvršten

1 EUSD u USD cijena uživo:

$1
$1$1
+0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Electronic USD (EUSD)
Electronic USD (EUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.98884
$ 0.98884$ 0.98884
24-satna najniža cijena
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24-satna najviša cijena

$ 0.98884
$ 0.98884$ 0.98884

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.867067
$ 0.867067$ 0.867067

-0.01%

+0.82%

-0.01%

-0.01%

Electronic USD (EUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, EUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.98884 i najviše cijene $ 1.009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EUSD je $ 1.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.867067.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EUSD se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -0.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Electronic USD (EUSD)

$ 25.27M
$ 25.27M$ 25.27M

--
----

$ 25.27M
$ 25.27M$ 25.27M

25.26M
25.26M 25.26M

25,263,454.78286313
25,263,454.78286313 25,263,454.78286313

Trenutačna tržišna kapitalizacija Electronic USD je $ 25.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EUSD je 25.26M, s ukupnom količinom od 25263454.78286313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.27M.

Electronic USD (EUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Electronic USD u USD iznosila je $ +0.00812937.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Electronic USD u USD iznosila je $ +0.0003599000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Electronic USD u USD iznosila je $ -0.0005215000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Electronic USD u USD iznosila je $ -0.000056360394914.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00812937+0.82%
30 dana$ +0.0003599000+0.04%
60 dana$ -0.0005215000-0.05%
90 dana$ -0.000056360394914-0.00%

Što je Electronic USD (EUSD)

Resurs Electronic USD (EUSD)

Službena web-stranica

Electronic USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Electronic USD (EUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Electronic USD (EUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Electronic USD.

Provjerite Electronic USD predviđanje cijene sada!

EUSD u lokalnim valutama

Electronic USD (EUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Electronic USD (EUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Electronic USD (EUSD)

Koliko Electronic USD (EUSD) vrijedi danas?
Cijena EUSD uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EUSD u USD?
Trenutačna cijena EUSD u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Electronic USD?
Tržišna kapitalizacija za EUSD je $ 25.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EUSD?
Količina u optjecaju za EUSD je 25.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EUSD?
EUSD je postigao ATH cijenu od 1.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EUSD?
EUSD je vidio ATL cijenu od 0.867067 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EUSD?
24-satni obujam trgovanja za EUSD je -- USD.
Hoće li EUSD još narasti ove godine?
EUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:11:39 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.