Diamond (DMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 24-satna najniža cijena $ 2.72 $ 2.72 $ 2.72 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 24-satna najviša cijena $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 Najviša cijena ikada $ 33.58$ 33.58 $ 33.58 Najniža cijena $ 0.055845$ 0.055845 $ 0.055845 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +5.33% Promjena cijene (7D) +2.22% Promjena cijene (7D) +2.22%

Diamond (DMD) cijena u stvarnom vremenu je $2.72. Tijekom protekla 24 sata, DMDtrgovalo je između najniže cijene $ 2.57 i najviše cijene $ 2.72, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMD je $ 33.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.055845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +5.33% u posljednjih 24 sata i +2.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Diamond (DMD)

Tržišna kapitalizacija $ 10.55M$ 10.55M $ 10.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.91M$ 11.91M $ 11.91M Količina u optjecaju 3.88M 3.88M 3.88M Ukupna količina 4,380,000.0 4,380,000.0 4,380,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Diamond je $ 10.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMD je 3.88M, s ukupnom količinom od 4380000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.91M.