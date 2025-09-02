daCat (DACAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -0.49% Promjena cijene (7D) -4.17% Promjena cijene (7D) -4.17%

daCat (DACAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DACATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DACAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DACAT se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -4.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu daCat (DACAT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Količina u optjecaju 403.09T 403.09T 403.09T Ukupna količina 403,085,615,079,440.9 403,085,615,079,440.9 403,085,615,079,440.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija daCat je $ 2.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DACAT je 403.09T, s ukupnom količinom od 403085615079440.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.66M.