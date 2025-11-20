Cypher Tempre Cijena danas

Trenutačna cijena Cypher Tempre (CPHY) danas je $ 0.00045719, s promjenom od 11.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CPHY u USD je $ 0.00045719 po CPHY.

Cypher Tempre trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 456,449, s količinom u optjecaju od 1.00B CPHY. Tijekom posljednja 24 sata, CPHY trgovao je između $ 0.00040395 (niska) i $ 0.00049959 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00222815, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013317.

U kratkoročnim performansama, CPHY se kretao -3.87% u posljednjem satu i -21.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cypher Tempre (CPHY)

Tržišna kapitalizacija $ 456.45K$ 456.45K $ 456.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 456.45K$ 456.45K $ 456.45K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cypher Tempre je $ 456.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CPHY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 456.45K.