CV3 Cijena danas

Trenutačna cijena CV3 (CV3AI) danas je --, s promjenom od 0.62% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CV3AI u USD je -- po CV3AI.

CV3 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 117,994, s količinom u optjecaju od 990.00M CV3AI. Tijekom posljednja 24 sata, CV3AI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CV3AI se kretao -0.54% u posljednjem satu i -38.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CV3 (CV3AI)

Tržišna kapitalizacija $ 117.99K$ 117.99K $ 117.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.99K$ 117.99K $ 117.99K Količina u optjecaju 990.00M 990.00M 990.00M Ukupna količina 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CV3 je $ 117.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CV3AI je 990.00M, s ukupnom količinom od 990000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.99K.