cloudyheart (CLOUDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03533016$ 0.03533016 $ 0.03533016 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.42% Promjena cijene (1D) +3.36% Promjena cijene (7D) -7.15% Promjena cijene (7D) -7.15%

cloudyheart (CLOUDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLOUDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLOUDY je $ 0.03533016, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLOUDY se promijenio za -2.42% u posljednjih sat vremena, +3.36% u posljednjih 24 sata i -7.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cloudyheart (CLOUDY)

Tržišna kapitalizacija $ 369.03K$ 369.03K $ 369.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 369.03K$ 369.03K $ 369.03K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,986,848.975849 999,986,848.975849 999,986,848.975849

Trenutačna tržišna kapitalizacija cloudyheart je $ 369.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLOUDY je 999.99M, s ukupnom količinom od 999986848.975849. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 369.03K.